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Первый на весь Татарстан школьный спорткомплекс для детей с ОВЗ открылся в Казани
На базе казанской школы №49 в Ново-Савиновском районе открылся спортивный комплекс, в котором смогут заниматься и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Это первый подобный школьный комплекс в Татарстане, рассказали в мэрии столицы РТ.
Детей с ОВЗ здесь начнут обучать танцам на колясках, паралимпийскому фехтованию и голболу.
Как рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, открытие подобного объекта в этой школе неслучайно. Как выяснилось на одной из встреч с родителями детей с ограниченными возможностями, в школе №49 Ново-Савиновского района учится много детей с разными нозологиями.
«Оборудование было собрано по рекомендациям тренеров, но это только начало, — заверил он. — Расскажите, какое оборудование еще нужно, чтобы дети и учащиеся занимались не только своим здоровьем, но и участвовали в соревнованиях».
Комплекс состоит из двух залов: тренажерного и общей физической подготовки. В первом из них смогут одновременно тренироваться до пяти маломобильных детей. К примеру, для них доступны лестничный степпер, тренажер для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей, велоэргометр, штанги, гантели, лавка для жима лежа. Перед тренировками для ребят проводится разминка на тренажерах.
Также в спорткомплексе организуют тренировки по флорболу, волейболу и баскетболу для школьников. Во второй половине дня объект будут использовать в качестве учреждения дополнительного образования.
Сейчас, по словам директора, в образовательном учреждении учатся 14 ребят с ОВЗ.
Площадь спорткомплекса составляет свыше 625 кв. метров. Здесь размещены две раздевалки с душевыми и санузлами, в шкафчиках имеются сушилки для обуви.
Строительно-монтажные работы на объекте обошлись в более чем 84 млн рублей.
Ранее на базе школы завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Посещать его могут все дети. Работа проводилась по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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