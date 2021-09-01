На встречу с Винни Пухом и птицей Говорун: в Казани открыли «Союзмультпарк»

Уникальную площадку для детей — мультимедийный центр «Союзмультпарк» открыли в Казани 1 сентября. Здесь можно по-новому взглянуть на знаменитые мультфильмы, погрузиться в мир анимации и создать собственных героев по технологии 3D-анимации. Одним из первых посетителей парка стала корреспондент ИА «Татар-информ».

Знаменитая киностудия «Союзмультфильм» предлагает казанцам погрузиться в мир анимации

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Интерактивный парк и школа анимации

«Союзмультпарк» — совершенно новый для России формат креативного пространства, где можно не только увлекательно провести досуг, но и получить новые знания, проявить себя, свои способности и таланты. Уникальное пространство впервые открылось в Москве, где быстро завоевало популярность. Теперь погрузиться в мир анимации знаменитая киностудия «Союзмультфильм» предлагает и казанцам: уникальное пространство открыли на стадионе «Ак Барс Арена».

В новое пространство входит интерактивный парк развлечений и школа анимации. Первая площадка состоит из нескольких локаций, где разместились мультимедийные аттракционы, разработанные с применением множества цифровых технологий. Элементы искусственного интеллекта, VR/AR, RTX technology, virtual mocap, motion capture, 3D-анимации и другого позволяют гостям центра напрямую взаимодействовать с героями классических и новых мультфильмов студии, а также проявлять творческие способности, самостоятельно анимируя персонажа, занимаясь 3D-рисованием или решая задачи, предлагаемые аттракционами павильона.

Школа анимации создана для тех, кто мечтал заняться созданием мультфильмов Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Благодаря своей мультимедийной составляющей пространство «Союзмультпарка» отличается особой мобильностью, преобразовываясь в место проведения кинопросмотров, мастер-классов, лекций, тематических мероприятий.

Пространство предлагает отправиться в путешествие, где детей и их родителей ждут встречи с Вовкой из Тридевятого царства, героями мультфильма «Тайна третьей планеты», Винни Пухом, героями «Оранжевой Коровы» и многими другими. Здесь придется проявить свою смекалку, ловкость, а главное, включить фантазию, чтобы стать частью полюбившихся анимационных картин.

Посетить парк может любой желающий, однако целевая аудитория пространства – дети от 4 до 12 лет Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Отличительной чертой интерактивного парка станет то, что его аттракционы не только погрузят посетителей в мир анимации, но даже расскажут о национальных традициях Республики Татарстан. Ну а после посещения центра гости смогут отдохнуть и поделиться впечатлениями в специальном кафе, стилизованном под знаменитую деревню Простоквашино.

Ученики школы смогут создавать собственные мультфильмы

Школа анимации создана для тех, кто мечтал заняться созданием мультфильмов. Под руководством педагогов-мультипликаторов ученики школы смогут создавать собственные мультфильмы. Здесь в игровой форме дети освоят техники и принципы анимации, изучат основы композиции, колористики и сценарного мастерства.

Посетить парк может любой желающий, однако целевая аудитория пространства — дети от 4 до 12 лет. Мультимедийный центр уже открыт, правда, работает не в полном объеме. Впереди пространство еще ждет трансформация, но уже сегодня можно оценить несколько аттракционов и записаться в школу анимации.

Демоверсия парка предлагает своим юным посетителям три мультимедийных аттракциона, но к 1 декабря создатели обещают запустить все 13 объектов.

Коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

По словам коммерческого директора «Союзмультфильма» Владимира Чибисова, ценовая политика школы анимации составит 4,5 тыс. рублей в месяц за курс, состоящий из восьми занятий. С 1 декабря, чтобы попасть на интерактивную площадку, придется отдать около тысячи рублей на человека, а пока цена на билет составляет 99 рублей.