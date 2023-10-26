Первый модуль Российской орбитальной станции намерены вывести на орбиту в 2027 году

Первый модуль Российской орбитальной станции могут вывести на орбиту Земли в 2027 году по мере исчерпания ресурсов Международной космической станции. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с молодыми учеными и специалистами отрасли, которая прошла в РКК «Энергия», передает ТАСС.

«Один из этих сегментов мы сегодня смотрели, – рассказал глава государства. – В 2027 первый сегмент должен быть выведен на орбиту».

Он подчеркнул, что цель заключается в избежании «разрывов» – чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания возможностей МКС, чтобы появился не один сегмент, а целая станция.

Президент также добавил, что без пилотируемой космонавтики не получится эффективно развивать космос и космические услуги.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» предложил трем странам войти в проект РОС.