Первый миллиард тонн татарской нефти и курчане: бугульминцы представили день культуры

В воскресенье, 13 октября, в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Бугульминского района. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В фойе КЦ «Чулпан» развернулся стенд краеведческого музея Бугульминского района, повествующий о семьях, который оказали большое влияние на жизнь края. Среди фотографий, презентованных на стенде, были снимки купцов Климовых, помещиков Елачичей и других.

Благодаря местным купцам и дворянам железная дорога прошла именно через Бугульму. О том, чтобы дорога проходила через их город, генерал от инфантерии Валериан Бельгард, надворный советник Александр Елачич и коллежский секретарь Владимир Рычков ходатайствовали перед императором. Благодаря их стараниям в 1911 году первый рабочий поезд прибыл в Бугульму.

Прокладка железной дороги стала мощным толчком к развитию Бугульмы: появились новые предприятия, застраивались улицы, создавались школы и другие учреждения. Первый миллиард тонн татарстанской нефти до появления нефтепровода «Дружба» был перевезен по этой железной дороге. Стоит отметить, что Волго-Бугульминская ЖД была одной из железных дорог Российской империи, построенных на средства частного капитала.

Помимо этого, Елачичи вкладывали много средств и ресурсов в повышение грамотности местного населения и распространение образования. До революции они открыли библиотеку для крестьян, построили церковно-приходскую и начальную школы, передавали деньги на содержание медресе.

Свой номер в ходе Дня культуры представил фольклорный ансамбль «Сокольская курчаночка» из деревни Соколка Бугульминского района. Абсолютное большинство жителей этого села — потомки выходцев с Курщины. Село было основано в XVIII веке переселенцами из села Средние Апочки Курской губернии. До конца ХХ века в Средних Апочках сохранялось выражение «уехать на Бугульму» в значении «очень далеко».

Жители села Соколка до сих пор хранят традиции предков, называют себя курчанпит, сохранили особый диалект и даже издали словарь. Так, вместо «непослушный» здесь говорят «аголтух», «остановись» — «акарктись», «спрятал» — «забухметил», «девочка» — «дявчёнка», «если» — «ежели».

Курчане во многом сохранили прежний уклад жизни, что нашло отражение в ведении хозяйства, питании и одежде. Этим они и отличались от жителей соседних русских деревень. В 1980-е годы местный ансамбль участвовал в фольклорном фестивале в Москве, а народные песни в исполнении хора села Соколка даже записали на студии «Мелодия».

Здесь же развернулась выставка картин семьи Никаноровых из села Наратлы — единственного чувашского села в Бугульминском районе. Картины пишут муж и жена Владимир и Агнесса Никаноровы, а также их дети — Анастасия и Григорий.

Семья Трифоновых из мордовского села Акбаш представила вязаные шали, пледы, черевички и другие изделия. Семья Ибрагимовых из села Иркен обучает детей на игре на татарских народных инструментах и передают эту традицию из поколения в поколение. Также Ибрагимовы хранят семейные реликвии. На выставке было представлено вышитое платье матери Сарии Ибрагимовой — Сугуды Мансуровой 1924 года рождения.

Тут же презентовали туристические маршруты Бугульминского района. Например, в деревне Зеленая роща находится усадьба «Как у бабушки». Два года назад семья Мироновых построили на своем участке в деревне деревянный дом с печью.

«Мы хотели показать детям и внукам, как жили наши предки раньше. У нас собралось много старинных вещей, которым захотелось дать вторую жизнь. Захотелось готовить каши и щи в печи. Мы построили дом для себя, но со временем к нам начали приезжать другие дети, экскурсионные группы», — пояснила хозяйка дома Ольга Миронова.

Экспонаты для русской избы собирали в разных местах — на ярмарках, на выставках, что-то досталось от бабушки, что-то принесли соседи, есть предметы быта даже из Вологды и Челябинской области. В усадьбе хранятся предметы как русского быта, так и татарского.

Познакомили гостей праздника и с деятельностью видного ученого XVIII века, первого члена-корреспондента Российской академии наук, географа, историка, основателя села Спасское Бугульминского района Петра Рычкова.

Завершился День культуры Бугульминского района концертной программой под названием «Здесь мы живем — здесь место силы».

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовала заместитель руководителя исполкома Бугульминского района Ольга Плеханова. «За 243-летнюю историю Бугульмы тысячи семей и семейных династий внесли большой вклад в развитие нашей страны, республики и города», — отметила она.

Во время концерта показали татарский обряд встречи невесты, чувашский обряд «Ниме — отбеливание полотна», мордовский обряд «Норовавань Чи», музыкально-театрализованную картину по мотивам свадебного обряда «Раскудрявый, синеглазый...» и другие номера самодеятельных творческих коллективов.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни и народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.