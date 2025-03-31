Первый международный образовательный форум «Город знаний» пройдет в Казани

На предстоящем международном образовательном форуме «Город знаний», который состоится в Казани 29-30 апреля, соберутся около 3 тыс. педагогов, руководителей образовательных учреждений и экспертов со всей России и стран СНГ. Об этом сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике.

Форум станет масштабной площадкой для профессионального диалога, где участники смогут обсудить современные тенденции в образовании. В программе мероприятия запланированы круглые столы, мастер-классы и дискуссии с участием специалистов ведущих научных и образовательных центров страны. Всего – более 40 различных мероприятий. Особое внимание будет уделено вопросам цифровизации обучения, подготовки кадров для экономики будущего и гуманистическим аспектам педагогической деятельности.

«Мы верим, что первый международный образовательный форум «Город знаний» положит начало доброй традиции ежегодных встреч признанных педагогов и ведущих экспертов, которые будут обмениваться передовым опытом, формируя будущие системы образования. Этот форум также станет источником вдохновения для педагогов, способствуя их профессиональному росту и развитию системы казанского образования», – отметил Ризванов.

Говоря о кадровом потенциале, руководитель управления подчеркнул, что Казань продолжает привлекать талантливых педагогов. За последние три года в городские школы пришли работать более 400 учителей из разных регионов России, в том числе 379 молодых специалистов в текущем учебном году. Администрация города уделяет особое внимание созданию комфортных условий для профессиональной деятельности педагогов, что подтверждается высоким уровнем закрепляемости кадров – 75%.

«Казань – это город для педагогов. Забота о людях в системе образования – это забота о нашем завтрашнем дне», – заключил Ризванов.