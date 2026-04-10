Первый Международный форум «Неделя безопасности» пройдет в Казани в октябре

Кабмин Татарстана утвердил создание оргкомитета по подготовке Международного форума «Неделя безопасности», который пройдет в Казани в октябре 2026 года





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кабинет министров Республики Татарстан принял распоряжение о проведении Международного форума «Неделя безопасности» и создании организационного комитета для его подготовки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Форум пройдет с 21 по 23 октября 2026 года в Казани. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство промышленности и торговли Татарстана.

Согласно документу, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин станет председателем комитета. Его заместителями назначили руководителя аппарата Кабмина РТ Шамиля Гафарова, министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, а секретарем – первого замминистра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова.

Республиканским органам исполнительной власти поручено оказать содействие в подготовке и проведении форума.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как отмечается на сайте мероприятия, форум пройдет при поддержке Правительства Татарстана, Коллегии Военно-промышленной комиссии России, профильных ведомств, отраслевых ассоциаций и ведущих компаний сектора безопасности. К участию приглашены государственные корпорации, представители бизнеса, науки и образовательных организаций.

Форум станет площадкой для демонстрации решений в сфере коммерческой и инфраструктурной безопасности. Участники представят технологии в области защиты объектов инфраструктуры, инженерных систем, автоматизации безопасности зданий, транспортной и информационной безопасности, а также охраны труда и персональной безопасности.

Отдельный блок будет посвящен международному участию – зарубежные компании представят инновационные разработки и технологии, а также практики их локализации на российском рынке.

Кроме того, в рамках экспозиции будут продемонстрированы научно-технические разработки университетов и исследовательских центров, а также современные материалы и конструкционные решения для систем безопасности.

Деловая программа форума объединит представителей власти, бизнеса и научного сообщества. Планируется обсудить вопросы цифровой трансформации отрасли, импортозамещения, международного сотрудничества и подготовки кадров.

Главная цель форума – объединение профессионального сообщества для поиска решений, направленных на развитие отрасли безопасности и укрепление технологического суверенитета страны.