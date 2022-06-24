Первый «Метеор-2020» спустят на воду в Зеленодольске до конца июня

Спуск на воду первого скоростного пассажирского судна проекта «Метеор-2020» на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького состоится уже в этом месяце. Об этом сообщил директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов на деловом форуме в Якутске.

«29 июня состоится спуск на воду головного корабля проекта „Метеор-2020“ на 122 пассажира. Судно построено по заказу Ханты-Мансийского автономного округа», — сказал Мистахов в беседе с Председателем Правительства Якутии Андреем Тарасенко.

Мистахов напомнил, что в советское время в Зеленодольске строили до 12 скоростных судов в год, потом эта традиция была прервана. Но поскольку потребность в судах такого класса очень высока, на заводе создали проект нового «Метеора».

«Здесь особенность в чем: судно будет вставать сразу на два крыла, чтобы уменьшить расход топлива. У „Метеора-2020“ большой салон, чтобы пассажиры могли свободно ходить», — пояснил Мистахов.

Андрей Тарасенко отметил, что Якутия заинтересована в закупке скоростных судов, однако похожие суда выпускают и в Нижнем Новгороде.

«Расход топлива у нас меньше. Мы выходим на 180 литров, а в Нижнем Новгороде расход 280 литров, то есть на 100 больше. Ещё у нас нас ширина 11 метров, а у них ширина — 9 метров», — привел аргументы в защиту татарстанского проекта Мистахов.

В Якутске сегодня открылся деловой форум «Татарстан — Якутия», где обсуждаются пути развития двусторонних торгово-экономических связей. На форуме представлены представители крупнейших компаний Татарстана, в том числе КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, судостроительная корпорация «Ак Барс».