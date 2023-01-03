Первый малыш Буинского района стал пятым в многодетной семье

Накануне, 2 января, в 3 часа 15 минут в Буинской центральной районной больнице родился первый ребенок 2023 года на территории муниципалитета. С важным событием семью в своем Telegram-канале поздравил глава района Ранис Камартдинов.

«Сегодня в 3.15 на свет появился первый житель Буинского района-2023. Малыш стал пятым ребенком в семье Камолдиновых. Желаем счастья новорожденному и всей многодетной семье», — написал глава муниципального образования.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Буинского района, вес малыша — 3080 граммов, а рост — 50 сантиметров. Он стал пятым ребенком в семье Лощи Солихахон и Алишера Камолдиновых.

При этом в Татарстане за новогоднюю ночь на свет появились 30 детей. В первый день нового 2023 года родились 11 мальчиков и 19 девочек.

В 00.01 в казанской горбольнице №7 родился мальчик. Вес малютки 2800 граммов, для мамы это первые роды. Всего в роддомах Казани в новогоднюю ночь родились 12 детей: девять мальчиков и три девочки.

В Камском детском медицинском центре первым малышом, который родился в новом 2023 году, стал мальчик. Ребенок появился на свет у челнинки в 00.45 1 января. Роды прошли благополучно, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Вес новогоднего первенца — 3020 граммов, а рост — 53 сантиметра.

Первым малышом, родившимся в Нижнекамском роддоме, также стал мальчик. Первенец в семье Галимовых появился на свет 1 января в 10.08 с весом 3340 граммов и ростом 53 сантиметра.