Первый Летний вечер журнала «Казань» в Казанском Кремле пройдет 13 июня

Во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля снова начнут проводить Летние вечера журнала «Казань». Ближайшее мероприятие состоится 13 июня.

К 30-летию музея-заповедника в апреле был выпущен тематический номер, который уже стал настоящей библиографической редкостью. На встрече в четверг можно будет узнать ранее неизвестные исторические подробности у героев «кремлевского» номера, в частности — главного архитектора музея-заповедника Рустэма Забирова, который поделится с гостями уникальными фактами, не вошедшими в журнал.

Кроме того, выступят герои, авторы и друзья журнала. Среди них — народный артист РТ, создатель, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera и постоянный автор издания Рустем Абязов, народный артист РТ, артист Казанского ТЮЗа Михаил Меркушин, который прочитает ранее неизданный рассказ.

Музыкальные подарки преподнесут знаменитый бард Дмитрий Бикчентаев и режиссер, актер, автор-исполнитель Евгений Аладинский, а главред журнала, заслуженный деятель искусств РТ Альбина Абсалямова прочитает свои новые стихотворения.

При непогоде мероприятие перенесут в Музей Присутственных мест. Вход свободный.