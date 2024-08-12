«Первый круг обновления»: какие общественные пространства приведут в порядок в Казани

Обновление парков и скверов города, строительство новых пространств – это ежедневая и кропотливая работа, отметил Ильсур Метшин

Фото: kzn.ru

В Казани планируют благоустроить 17 общественных пространств

В этом году в Казани планируют благоустроить 17 общественных пространств, в том числе 6 в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Остальные 11 обновят за счет средств республики.

На данный момент уже реализовали 6 проектов: парк Тысячелетия, протока Булака, пешеходная улица Баумана, площадь Тысячелетия у стен Кремля, сквер Котельникова по улице Карла Маркса и сквер Коротченко.

На данный момент уже реализовали 6 проектов Фото: kzn.ru

Ведутся работы еще на нескольких объектах:

В сквере к Столетию образования строительной отрасли РТ по улице Карбышева проводят реконструкцию. Здесь появятся новые тротуары, ограждения вдоль фонтана, дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения. До конца августа территория будет дооснащена малыми архитектурными формами, спортивными площадками и детским оборудованием.

В сквере вблизи железнодорожного вокзала «Казань-2» пространство дооснастили новыми дорожками, зонами отдыха и малыми архитектурными формами. Проводится работа по монтажу навигации, в осенний период планируют озеленить территорию.

В этом году откроется первый участок бульвара по улице Серова от мечети «Ярдэм» до водоема. Парк будет полностью адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также организуют детские игровые зоны, спортплощадку, сцену и перголу с качелями.

Продолжается благоустройство территории вокруг Большого Чайкового озера. После проведения работ здесь появится зона отдыха со скамьями, смотровая площадка, зона отдыха с пирсом, откроется небольшой павильон с кофейней и общественными туалетами.

На перекрестке улиц Бутлерова и Толстого рядом с роддомом №3 завершается благоустройство небольшого скверика возле памятника хирургу Александру Вишневскому . Там появится зона отдыха со скамьями, дополнительным освещением и озеленением.

. Там появится зона отдыха со скамьями, дополнительным освещением и озеленением. В Кировском районе стартовала реконструкция парка Петрова. В этом году мероприятия на площади в полгектара ограничатся обновлением детских площадок, дорожек и освещения. Реконструкцию всего парка общей площадью 2,5 гектара планируют завершить к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

На набережной реки Казанка завершается строительство детского парка «Елмай», а в комплексе с ним преобразуется и сад «Фукса». В парке ведутся работы по монтажу самой большой эксклюзивной детской площадки в Казани. В саду Фукса особое внимание уделят озеленению. Также здесь обновят парковую мебель, освещение и смонтируют новую лестницу, которая соединит его с детским парком.

Продолжается работа над входной группой парка Горького. Там ведется строительство нового остановочного павильона, в заключительной фазе находится реконструкция подземного пешеходного перехода, завершается облицовка мемориального комплекса и озеленение у входа в парк. Открыть объект планируется 30 августа.

Благоустроить планируют также и прилегающую территорию к строящемуся зданию театра Камала на набережной озера Нижний Кабан. Перед центральным входом в здание расположится театральная площадь и театральный сад с зонами отдыха, рядом появится событийная площадка, амфитеатр и театральный лес. Также здесь обустроят пирс с доступом к воде.

В рамках работ по благоустройству в парках и скверах Казани этим летом обновили 11 фонтанов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанских парках этим летом обновили 11 фонтанов

В рамках работ по благоустройству в парках и скверах Казани этим летом обновили 11 фонтанов. Всего же в общественных пространствах города функционируют 30 фонтанов, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

В этом году ремонт коснулся конструкций на Советской площади, в Лядском саду, сквере им. Карима Тинчурина, парке «Крылья Советов», бульваре «Ак чәчәкләр», сквере Белинского, парке им. Горького, сквере «Стамбул», парке Петрова, сквере Славы, у Театра оперы и балета.

На фонтанах отремонтировали и заменили насосное оборудование, светодиодные светильники, гранитные плиты, щиты управления и прочие детали. Помимо этого, в сквере Белинского установили модульный фонтан. Вокруг него уложили керамогранитные плиты с гидроизоляцией, смонтировали щит управления.

Самое главное, по мнению мэра, это когда жители наполняют парки, приходят туда с семьями и детьми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы проходим первый круг обновления общественных пространств»

Обновление парков и скверов города, строительство новых пространств для отдыха горожан – это ежедневная созидательная и кропотливая работа, отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«А погодные условия бросают то одни, то другие вызовы. Мы проходим первый круг обновления общественных пространств. На том же парке Петрова никогда не было капремонта. Мы прирастаем и новыми общественными пространствами – сквером по улице Серова, Чайковыми озерами, детским парком на Кремлевской набережной и возле нового здания театра имени Галиаскара Камала», – сказал градоначальник.

Он также отметил, что каждая из этих обновленных территорий идет в копилку города и помогает увеличивать зеленый каркас Казани. Самое главное, по мнению мэра, это когда жители наполняют парки, приходят туда с семьями и детьми. Но кроме увеличения общественных пространств, есть и другие победы.

«Мы прирастаем в компетенциях – это совершенно другие руки людей, начиная с дизайна и эскизных проектов и заканчивая самим исполнением. Малые архитектурные формы делают уже многие на территории нашей республики, в том числе в столице Татарстана. Казалось бы, рутинная работа, но после обсуждения с нашими уважаемыми жителями каждого парка и сквера мы отрабатываем новые вещи», – заключил Метшин.

Приводят в порядок в городе также и дороги Фото: kzn.ru

Работы на Горьковском шоссе и Вознесенском тракте планируют завершить к ноябрю

Приводят в порядок в городе также и дороги. На мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры Казани в этом году выделили 16,3 млрд рублей. Из них 12,6 млрд направили на ремонт и строительство дорожных объектов, 3,7 млрд – на реализацию программы «Наш двор». В общей сложности работы охватывают 40 участков дорог с суммарной протяженностью более 36 километров, рассказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев. Самые крупные и дорогостоящие объекты – Горьковское шоссе и Вознесенский тракт.

«Напомню, на Горьковском шоссе предусматривается ликвидация существующих светофорных объектов и наземных пешеходных переходов для увеличения пропускной способности в 1,5-2 раза. В соответствии с проектом ведется строительство подземных и надземных пешеходных переходов, разворотных петель и эстакад, расширение до 6 полос на участке от торгового центра “Факел” до спортивного комплекса “Олимпиец”, строительство тротуара и велосипедной дорожки», — уточнил докладчик.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству подпорных стен на разворотных петлях на улицах Фрунзе и Болотникова, а также на развязке улиц Фрунзе и Восстания. Помимо этого, монтируют входные группы подземных пешеходных переходов на улицах Солнечная и Залесная, устанавливают пролетные строения надземных пешеходных переходов, шумозащитные экраны. Также рабочие занимаются устройством наружной сети линевой канализации, водопровода, переустройством сетей связи и проводят другие работ, связанные с выносом инженерных коммуникаций. Всего в этом проекте задействованы 172 рабочих и 46 единиц спецтехники.

В Советском районе для разгрузки Мамадышского тракта строят новую вылетную магистраль Вознесенский тракт. В этом году продолжатся работы на участке от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью 8 километров. Здесь установят подземные пешеходные переходы, построят основную трассу и местные проезды, канализационную насосную станцию, монтируют шумозащитные экраны. Также в планах строительство путепровода тоннельного типа на примыкании Вознесенского тракта к автодороге М7 и строительство моста через Ноксу.

Завершить работы по обеим магистралям, согласно контракту, планируют к ноябрю этого года.

До 1 октября в шести надземных пешеходных переходах запустят новые лифты с утепленными шахтами Фото: kzn.ru

В шести надземных пешеходных переходах Казани установят утепленные лифты

В рамках программы по ремонту дорог и повышению безопасности дорожного движения в шести надземных пешеходных переходах запустят новые лифты с утепленными шахтами. Сделать это планируют до 1 октября, сообщил Игорь Куляжев.

«В этом году мы наконец смогли приступить к решению наболевшей проблемы, а именно по замене старых аварийных подъемных платформ надземных пешеходных переходов на новые лифты. Напомню, они будут с утепленными шахтами для исключения влияния погодных условий на их работу», — отметил замруководителя исполкома.

Монтаж лифтов уже завершился в переходе на Оренбургском тракте, на данный момент там идут пуско-наладочные работы. Еще в пяти переходах: между проспектом Победы и улицей Сахарова, улицами Ф. Амирхана и Четаева, Ф. Амирхана и Чистопольской, у остановки «Ветеринарная академия», на улицах Павлюхина и Халева, сейчас завершают обустройство лифтовых шахт. Отмечается, что срок эксплуатации новых лифтов составляет порядка 25 лет.

Помимо этого, в Казани отремонтировали три подземных пешеходных перехода – у Кремлевской набережной по ул. Батурина, на ул. Ташаяк и у вокзала «Казань-1» по ул. Саид-Галеева. Продолжается капитальный ремонт подземного перехода рядом с парком.