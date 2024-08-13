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Первый контейнерный поезд с пшеницей из Казани отправился в Китай
Из Казани в Китай отправили 76 контейнеров с пшеницей. Ускоренный состав общим весом 1,9 тыс. тонн проследует до станции Находка Забайкальской железной дороги с дальнейшей отправкой контейнеров в КНР, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Уникальность этого “зернового состава” – в апробировании новой технологии, которая заключается в применении лайнер-бэгов в контейнерах. Раньше для этих целей использовались только вагоны-зерновозы», – рассказал заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов.
Кроме того, по его словам, из Татарстана впервые отправили такую крупную партию пшеницы на экспорт.
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