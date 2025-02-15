Первый контакт президентов за три года, новый статус для Казани и татарстанский «Нобель»

Состоялись сенсационные переговоры Путина и Трампа, Раис РТ привез из Джидды новый статус для Казани, на коллегии республиканского Минсельхозпрода подвели итоги года, Инвестсовет РТ одобрил проекты на 112 млрд рублей, объявлены обладатели новой премии для ученых в Татарстане: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп и Владимир Путин официально сообщили о своих телефонных переговорах

Фото: kremlin.ru

Возврат к нормальности: телефонные переговоры Путина и Трампа удивили весь мир

Событие не то чтобы недели, а целого года, если не последних нескольких лет, – Дональд Трамп и Владимир Путин официально сообщили о своих телефонных переговорах. Как следствие, Европа – в шоке, на Украине – мрачные настроения, в России – ликование. Почему все так возбудились? Все просто: возобновление контактов Москвы и Вашингтона на высшем уровне дало надежду на урегулирование российско-украинского конфликта.

В дипломатии есть одно жизненное правило – всегда и при любой ситуации держать каналы коммуникации открытыми и вести переговоры при каждом удобном случае. Увы, но при Джо Байдене Америка просто наплевала на эти неписаные мудрые правила. В июне 2021 года Байден и Путин провели в Женеве двусторонние переговоры, это стало их последней на настоящий момент встречей. Последний телефонный разговор между ними состоялся 12 февраля 2022 года. С тех пор никакого общения не было, что ненормально даже с позиции здравого смысла – и та и другая страна обладают самыми внушительными ядерными потенциалами. Отношения Москвы и Вашингтона не были настолько плохими со времен Карибского кризиса. Тот же Байден не раз позволял себе публично оскорблять российского лидера, словно сжигая мосты перед даже попыткой прямого общения.

Дональд Трамп еще до президентских выборов не раз и не два в самых резких выражениях критиковал такую позицию байденовской администрации. Он, как опытнейший торговец и политик, прекрасно понимал важность сохранения двусторонних контактов. И начал налаживать их сразу после въезда в Белый дом. Когда в эту среду он первым сообщил о телефонных переговорах с Путиным, российская сторона сначала не подтверждала и не отрицала этот факт. Потому что и сам факт, и темы переговоров были очень чувствительными, и спешка в их обнародовании могла навредить дальнейшему переговорному процессу. Но после некоторых колебаний Россия публично признала возобновление прямого российско-американского контакта на высшем уровне.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не раскрывает, планируются ли переговоры РФ и США по украинскому урегулированию на полях проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков так сообщил об этом разговоре:

– Президент Трамп еще во время предвыборной кампании и после выборов, до инаугурации, говорил о том, что собирается позвонить Президенту Путину. Телефонный разговор был согласован на 18:00 мск [12 февраля], это было сделано заблаговременно.

– Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон. Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины.

– Время на подготовку такой встречи потребуется. Это могут быть и недели, и несколько месяцев. Сейчас, после того как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения. Это будет в ближайшие дни и недели.

Кроме того, Песков заявил, что Кремль не раскрывает, планируются ли переговоры РФ и США по украинскому урегулированию на полях проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности.

В принципе, понятна сдержанность и скупость Москвы в освещении деталей этих переговоров. Особенно по российско-украинскому конфликту. Все дело в диаметрально противоположных позициях всех его участников. Следует помнить, что у возобновления российско-американских контактов есть много противников, прежде всего в лице Евросоюза и Украины. И чтобы состоялись хоть какие-то договоренности, необходимо сближение позиций. Необходима тонкая и тихая дипломатическая работа, без труб и барабанов. Переговоры, как и финансы, любят тишину. Необходимо тщательно и продуманно сформировать и сформулировать переговорные позиции и ожидания. Трамп и Путин – опытнейшие переговорщики, так что надежда на приемлемые договоренности есть, и еще какая.

Важнейшее событие недели для Татарстана – результативная поездка Раиса Татарстана в Саудовскую Аравию Фото: rais.tatarstan.ru

Поездка в страну двух святынь: Рустам Минниханов привез из Джидды новый статус для Казани

Важнейшее событие недели для Татарстана – результативная поездка Раиса Татарстана в Саудовскую Аравию. Одной из главных целей этого визита было участие в XIII Конференции министров культуры исламского мира в Джидде, на которую Рустам Минниханов приехал с конкретным предложением.

Дело в том, что каждый год на конференции министров культуры выбирается культурная столица исламского мира. В этом году такой титул носит Самарканд (Узбекистан), в 2024-м его получил азербайджанский город Шуша. По итогам конференции в Джидде должны были объявить культурную столицу на 2026 год. И на этот статус претендовала Казань – Татарстан подал соответствующую заявку.

«С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы культурных столиц ИСЕСКО. Столица Татарстана – город Казань – номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки», – сказал Минниханов, выступая на конференции.

Рустам Минниханов: «Столица Татарстана – город Казань – номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки» Фото: rais.tatarstan.ru

Уже вернувшись в Казань, Раис РТ сообщил, что министры культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) поддержали заявку. Казань – культурная столица исламского мира в 2026 году.

Иначе и быть не могло – слишком грандиозно прозвучала столица республики на весь мир успешным проведением судьбоносного саммита БРИКС в октябре прошлого года. А ведь это было мероприятие самого высокого уровня. Слава Казани во всем мире после БРИКСа еще не погасла, и здесь татарстанское руководство опиралось на мудрый принцип «куй железо, пока горячо». Таким образом, наша заявка на этой конференции была обречена на успех.

Здесь есть еще и более тонкие политические моменты – впервые столицей культуры исламского мира объявлен российский город. Да еще в такое время. Несмотря на то, что большинство стран исламского мира поддерживает Россию, давление на них со стороны недружественных РФ государств никуда не ушло. Так что объявление Казани в таком статусе – это еще одно свидетельство того, что попытки Запада изолировать нашу страну провалились.

Интересно, что Россия является только наблюдателем в ОИС, в которую входят 57 государств. А конференция министров культуры исламского мира в Джидде проходила под эгидой ИСЕСКО – аналога ЮНЕСКО для исламского мира.

На конференции не было российского министра культуры. Зато для ОИС и ИСЕСКО есть Рустам Минниханов – председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», человек, уже на протяжении целого десятилетия связывающий своим дипломатическим мастерством нашу страну и исламский мир.

Отсюда и парадокс – российский город стал культурной столицей этого огромного сообщества. Шутка ли, около двух миллиардов мусульман, то есть четверть общей численности населения мира, обретут в 2026 году свою культурную столицу в лице Казани. Это для понимания нетривиальности достижения Рустама Минниханова. Чудесный микс – личность Раиса РТ и отсвет славы БРИКС вывели Казань в победители этой номинации.

Статус культурной столицы исламского мира даст Казани возможность представить все богатство и разнообразие мусульманской культуры, которая включает в себя традиции, обычаи, искусство, архитектуру, музыку, литературу и многие другие формы выражения. Столица Татарстана в 2026 году станет центром притяжения всех аспектов исламской культуры, это будет еще и большим событием для всей российской уммы. Казань обязательно достойно встретит 2026 год в новом престижном статусе. А иначе и быть не может!

Сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025» на площадке «Казань Экспо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в тройке лидеров по производству сельхозпродукции: на коллегии Минсельхозпрода РТ подвели итоги года

Событие недели для аграриев Татарстана – сельскохозяйственная выставка «Казань Агро 2025» на площадке «Казань Экспо» и заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В работе выставки приняли участие более 300 компаний. Они продемонстрировали достижения в сферах растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также специализированную технику. Выставка впечатлила не только Раиса Татарстана, но и представителей Минсельхоза России. Так, по словам заместителя министра сельского хозяйства России Максима Борового, «наблюдая широкий состав представителей выставки», он понял, что «потенциал республики не до конца реализован». В связи с этим он предложил главе Минсельхозпрода РТ Марату Зяббарову пересмотреть запланированные до 2030 года показатели отрасли в сторону существенного увеличения.

Прошедший год был далеко не лучшим для сельчан по климатическим условиям, однако аграрии республики сделали все возможное, чтобы он стал результативным, заявил на заседании коллегии Зяббаров. Он подчеркнул, что по объему производства сельхозпродукции за 2024 год Татарстан находится в тройке лидеров среди регионов России.

«Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 341 млрд рублей, сопоставимый рост – 110,1%», – отметил глава Минсельхозпрода.

Марат Зяббаров: «По итогам 2024 года объем животноводческой продукции превысил 181 млрд рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С учетом пищевой промышленности в прошлом году в Татарстане произведено продукции АПК на сумму 682 млрд рублей. «Это около 7% нашего вклада в ВРП Татарстана. А за прошедшие три года по отрасли выросли на 29%», – констатировал министр.

«По итогам 2024 года объем животноводческой продукции превысил 181 млрд рублей», – отметил Зяббаров. По этому результату Татарстан занял второе место среди регионов России после Белгородской области, подчеркнул он. По словам министра, в прошлом году произведено 508 тыс. тонн мяса и более 1,6 млрд штук яиц. «Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства», – заявил глава Минсельхозпрода.

Рустам Минниханов в завершение заседания коллегии отметил, что Татарстан успешно выполняет поставленную Президентом России задачу по обеспечению продовольственного суверенитета страны.

Так, по его словам, за прошедшие пять лет производство молока в республике выросло на 20%, объем инвестиций в АПК превысил 165 млрд рублей, создано более 64 тыс. новых ското-мест, закуплено свыше 16 тыс. единиц сельхозтехники, экспорт сельхозпродукции увеличился почти в 2,5 раза.

Но есть и проблемы - в ряде районов Татарстана ситуация с поголовьем ухудшилась. Так, Новошешминский район потерял 68% поголовья крупного рогатого скота, Лениногорский – 55%, Нурлатский – 53%.

Уменьшение поголовья КРС ведет и к сокращению сельского населения. В связи с этим принято решение об увеличении размера субсидий на содержание дойного стада в личных подсобных хозяйствах, приобретение поголовья, строительство мини-ферм. Кроме того, будет субсидироваться 50% стоимости оборудования для кормоцентров, рассказал Раис РТ.

Исторически сельское хозяйство для Татарстана - базовая отрасль. Пусть ее вклад в республиканский ВРП не так велик, стратегически она очень важна как элемент продовольственной безопасности и как работодатель (на селе проживает без малого четверть от общей численности населения РТ). Итоговая коллегия показывает, что аграрный сектор республики в порядке и готов увеличивать свои объемы.

Инвестиционный совет Татарстана под руководством Рустама Минниханова одобрил семь проектов Фото: rais.tatarstan.ru

Перинатальный центр и мегапромпарк: Минниханов одобрил инвестпроекты на 112 млрд рублей

Событие недели в инвестиционной жизни республики - Инвестиционный совет Татарстана под руководством Рустама Минниханова одобрил семь проектов. На новых производствах создадут 1,7 тыс. рабочих мест. Общая сумма проектов, одобренных на заседании совета, – 112 млрд рублей.

Крупнейшим по объему инвестиций проектом стал индустриальный парк в Казани «Северные ворота». В него будет вложено 88 млрд рублей, парк расположится на площади 202 гектара. Прогнозируемое количество рабочих мест - около тысячи. Приступить к реализации проекта планируют уже в этом году.

Также на совете был представлен проект строительства крупного перинатального центра в Альметьевске – он будет отвечать за весь юго-восток республики.

«Думаю, что в течение пяти лет центр будет сдан. У нас в республике не самая радужная ситуация по перинатальным центрам. Важно, что он будет предназначен для всего юго-востока. Это крупный проект, инвестиции – 6,2 млрд рублей, он подразумевает высококачественные медицинские услуги», – пояснила после заседания руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «У нас в республике не самая радужная ситуация по перинатальным центрам. Важно, что он будет предназначен для всего юго-востока» Фото: rais.tatarstan.ru

В Нижнекамске планируют создать новый логистический хаб, основной специализацией которого станет металл, но предназначен он будет и для работы с нефтепродуктами и зерновыми, а общий объем инвестиций составит почти 17 млрд рублей. Металлургический логистический хаб будет крупнейшим в России и соединит северо-запад и юг страны с Уралом. Также есть планы выйти на зарубежные рынки: Иран, Азербайджан, Турцию.

Интересно, что все рассмотренные проекты объединяло то, что инвесторы предпочитают отказываться от кредитных средств. Оно и понятно - выплачивать проценты по банковским кредитам по существующим ставкам практически невозможно.

В последнее время много разговоров, что из-за высоких процентных ставок инвестиции должны быть остановлены. Но не в случае с Татарстаном. На республиканские инвестиционные советы выносятся новые масштабные инвестиционные проекты, где финансирование берут на себя собственники и материнские компании. Без инвестиций невозможен никакой экономический рост. В 2023 году общий объем вложений в экономику РТ впервые превысил 1 трлн рублей. По итогам 2024 года ожидаются примерно такие же цифры. А это значит, что с основой для экономического роста в Татарстане все в порядке.

Событие недели в научной жизни – в Татарстане впервые наградили лауреатов премии в области науки «Научный прорыв» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Местная Нобелевка: названы первые обладатели премии для ученых «Научный прорыв»

Событие недели в научной жизни – в Татарстане впервые наградили лауреатов премии в области науки «Научный прорыв. Фәнни алга китеш», учрежденной в 2025 году. Лучших определяли в 10 номинациях. Еще один приз – специальный.

Мотив появления подобной премии прозрачен: в республике хотят сделать науку популярнее, поддержать ученых и привлечь молодежь к исследованиям. Премия также призвана подчеркнуть важность научного труда и помочь в совершении новых открытий.

Церемония вручения премии в IT-парке имени Башире Рамеева началась сразу с главной номинации – «Лучший ученый-2024». Награду вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов, а досталась она заведующему кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, кандидату химических наук Михаилу Варфоломееву. Вместе с командой он разработал технологии, позволяющие сделать добычу нефти в сложных месторождениях более доступной, а способ добычи – дешевым и экологически чистым.

Также победителями стали:

в номинации «Цифровизация в науке» – руководитель Института прикладной семиотики АН РТ, кандидат физико-математических наук Ринат Гильмуллин;

«Перспектива» – заведующий кафедрой строительных материалов КГАСУ, доктор технических наук Альфред Сулейманов;

«Ученый-просветитель» – главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, доктор исторических наук Лилия Габдрафикова;

«Призвание» – профессор кафедры общей психологии КФУ, доктор психологических наук Александр Прохоров;

«Лучший молодой стартап» – руководитель Молодежного бизнес-инкубатора КГЭУ, аспирант Алсу Ямилева;

«Лучший научный наставник» – заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ, доктор медицинских наук Диана Абдулганиева;

«Наука детям» – директор детского технопарка «Кванториум» Юлия Фукина;

«За верность науке» – профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«За верность науке» награжден профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, специальным призом наградили еще одного человека. Объявление в этой категории вызвало у публики особые эмоции и трепет – награду вручили хирургу казанского Межрегионального клинико-диагностического центра Вадиму Горбунову. Сейчас он находится в Луганске, где занимается лечением бойцов специальной военной операции.

Начальник отдела развития «Татар-информа» Арслан Минвалеев стал победителем в номинации «Журналист года». Награду из рук директора Казанского научного центра РАН Алексея Калачева он получил за свой проект научного лектория на базе проекта «Миллиард.Татар».

«Сегодня мы подводим итоги Года научно-технологического развития в Татарстане. Он стал одним из наиболее плодотворных периодов для научно-образовательного комплекса республики. Завершилось становление целостной региональной модели управления наукой. Проведена большая работа по совершенствованию и внедрению новых мер финансовой поддержки ученых», – отметил Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в Татарстане продолжают работу пять передовых инженерных школ. Программа по их созданию была продлена Президентом России, поэтому Минниханов поручил продолжить работу и открывать новые школы.

Реалии таковы, что сегодня ученые часто бывают обделены вниманием. Замечательно, что в Татарстане появилась такая премия – своеобразный местный аналог Нобелевской. Есть уверенность, что новорожденная премия станет традицией для республики, для которой быть в авангарде научно-технического прогресса давно уже стало нормой жизни.