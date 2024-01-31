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Первый концерт кавер-группы Mingazov пройдет в формате дискотеки
Кавер-группа Mingazov свой первый сольный концерт проведет формате дискотеки. Мероприятие запланировано на 13 февраля в КРК «Пирамида». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал солист группы Ильяс Мингазов.
Режиссер концерта Айрат Ильясов уверен, что концерт-дискотека - очень редкий формат.
«Они проводятся, но не для большой аудитории. В “Пирамиде” диско-концерт в последний раз проходил в 2018 году, это был Элвин Грей. С того момента в татарском шоу-бизнесе такого масштаба диско-концерты не проводились», - отметил он.
Баянист Рузаль Зиатдинов анонсировал дуэты с известными артистами. Будут совместные номера с Ильназаром, а также Ильдусом Давляновым.
«Наш третий гость - это народный артист. Имя пусть останется в секрете», – добавил музыкант.
Концерт состоится 13 февраля в КРК “Пирамида”. Начало запланировано на 18.30. Есть возможность приобрести билеты по Пушкинской карте.
Первая татарская кавер-группа «Mingazov» образовалась в 2018 году. В репертуаре коллектива - легендарные песни советских лет, хиты 90-х в авторской аранжировке.
Камила Билалова
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