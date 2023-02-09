Первый концерт фестиваля татарской музыки «Мирас»: с любовью к Татарстану

Фото: пресс-служба Государственного симфонического оркестра РТ

В Казани представили первый концерт в рамках VIII фестиваля татарской музыки им.Назиба Жиганова «Мирас». Программа «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан») составлена в основном из произведений, пронизанных чувством любви к республике. Дирижер – Рустем Абязов. Из образцов музыкального наследия в программу включены симфоническая поэма Назиба Жиганова «Кырлай», финал «Волжской» симфонии Александра Ключарева, симфоническая увертюра Анатолия Луппова «Молодость КамАЗа», фрагмент оперы «Комендант Бугульмы» Бориса Трубина.

Из произведений, созданных уже в новом веке, на концерте были представлены гимн Рената Хакимова «Әлмәтем» («Мой Альметьевск»), симфоническая поэма Алсу Сунгатуллиной «Нурлы Казан» (“Лучезарная Казань”), риваят с кыл-кубызом «Чатыр-тау» Эльмиры Галимовой, симфоническая картина Эльмира Низамова «Борынгы Болгар» («Древний Булгар») и другие.

«Я считаю, что в этом концерте собраны лучшие произведения, созданные ранее композиторами. “Кырлай” – исключительно хорошее произведение, например. Этот концерт для меня как праздник. Испытал настоящее удовлетворение», – поделился профессор Казанской государственной консерватории Сагит Хабибуллин. Он отметил, что интерес к татарской симфонической музыке растет. «Тридцать лет назад на концерт татарских композиторов не удавалось собрать и ползала. А здесь – аншлаг! Пока произведения татарских композиторов будет играть этот престижный оркестр, наше искусство будет жить», – сказал профессор.

Он также выразил свою радость за молодых композиторов, чья музыка звучит в концертах фестиваля. «Произведение Алсу Сунгатуллиной прозвучало впервые. Очень талантливый композитор», – отметил профессор.

«Когда звучала “Волжская” симфония Ключарева, вспомнилась радиопередача “Между Волгой и Уралом”. Эта музыка была “позывным” радиожурнала. Не дать забыть вот эти произведения – фестиваль “Мирас” ставит хорошую цель», – поделился Сагит Хабибуллин.

Традиционно «Мирас» включает три фестивальных вечера. Второй концерт состоится 11 февраля, в котором будет представлена премьера оперы «Кави-Сарвар» композитора Миляуши Хайруллиной.

15 февраля на концерте «Авазлардан картиналар» («Звуковые картины») прозвучат произведения Резеды Ахияровой, Рашида Калимуллина, Ильгама Байтиряк, Масгуда Латыпова.

Автор идеи фестиваля – художественный руководитель Государственного академического симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский. Арт-директор фестиваля – профессор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев.