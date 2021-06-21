Казанское «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом начало тренировочный сбор в Зеленодольске

Казанское «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом начало первый предсезонный сбор. Дербышинцы по традиции отправились в Зеленодольск, где будут тренироваться в течение трех недель.

В Зеленодольск выехали 22 игрока, информирует клубная пресс-служба. В плане подготовки команды — занятия на футбольном поле, беговых дорожках и фитнес-зале стадиона им. Колотова, тренажерном зале и лесном массиве спортбазы «Маяк», бассейне санатория-профилактория «Волга».

«Тренировки в Зеленодольске запланированы по два раза в день. Будем работать над развитием скоростной и силовой выносливости, также, конечно, в программе подготовки будут присутствовать различные игровые виды спорта. Одной из главных наших задач станет то, чтобы команда почувствовала себя единым целым, чтобы новички быстро и хорошо влились в наш боеспособный коллектив. Работа будет тяжелой — и физически, и психологически, придется нам бороться и с погодными условиями, ведь сейчас очень жарко. Но я надеюсь на наших ребят и уверен, что они все перенесут с достоинством», – рассказал перед отъездом наставник «Ак Барс-Динамо» Александр Епифанов.



Первый сбор казанского клуба продлится до 10 июля.