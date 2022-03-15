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Ру Тат
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Происшествия
15 марта 2022  08:40

Первый канал проводит проверку в связи появлением девушки в кадре во время прямого эфира

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На Первом канале проводится служебная проверка в связи с инцидентом во время прямого эфира, когда в кадре появилась посторонняя с плакатом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

«В прямом эфире программы „Время“ действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее во время прямого эфира выпуска новостей в студии Первого канала появилась девушка с плакатом.

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