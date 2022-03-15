Первый канал проводит проверку в связи появлением девушки в кадре во время прямого эфира

На Первом канале проводится служебная проверка в связи с инцидентом во время прямого эфира, когда в кадре появилась посторонняя с плакатом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

«В прямом эфире программы „Время“ действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — говорится в сообщении.

Ранее во время прямого эфира выпуска новостей в студии Первого канала появилась девушка с плакатом.