Первый канал продолжит показы шоу «Голос» в память о Градском

Показы десятого сезона шоу «Голос» продолжатся на Первом канале в память о наставнике программы Александре Градском, скончавшемся на 73-м году жизни. Передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Бросать начатый сезон организаторы считают неправильным, потому что «для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков».

Кроме того, в ближайших выпусках Градский еще будет с нами, т.к. они были сняты заранее.

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса"», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» передавал слова благодарности и скорби от Дины Гариповой — его выпускницы из Татарстана.