Первый ифтар в Казани: слезы под чтение Корана и «Бэйрэм белэн» от батюшки

Накануне в Казани прошел первый ифтар Рамадана, который традиционно много лет проводит предприниматель Радик Абдрахманов. Он собрал именитых гостей, в том числе представителей власти. Что подготовили в этот раз – в материале «Татар-информа».





Радик Абдрахманов собрал именитых гостей и представителей власти на первый ифтар Рамадана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три праздника для верующего

На первый ифтар гостей собирали к четырем часам дня – за час до разговения. Но гости начали прибывать на мероприятие заранее – многие хотели поскорее окунуться в атмосферу праздника, который вчера вечером царил в «Туган Авылым».

Справедливости ради отметим, что на самом деле каждый верующий в этот вечер испытывал сразу три праздника. Первый из них – наступление Рамадана, месяца, которого мусульмане ждут с каждым годом. О двух других говорится в хадисе: «Постящийся испытывает две радости – ифтар и радость встречи с Аллахом».

И действительно – праздничная атмосфера превалировала в комплексе задолго до самого ифтара. Красивое оформление, восточная музыка и нашиды, накрытые столы – все вокруг придавало торжественности происходящему.

Гости прибывали один за другим, а встречал их хозяин мероприятия, совладелец «Туган Авылым» Радик Абдрахманов. Причем рукопожатием приветствие не ограничивалось: Абдрахманов обнимал практически каждого прибывшего, что наглядно демонстрировало, что здесь все свои.

Ифтар посетил вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ифтар посетили депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Нуриев, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, консулы стран, чьи дипмиссии расположены в Казани, благочинный I округа Казани протоиерей Владимир Самойленко, а также руководители духовных управлений мусульман регионов России.

Генконсул Казахстана Ерлан Искаков рассказал, что посещает ифтар уже пятый год подряд и каждый раз отмечает высокий уровень организации мероприятия.

Ерлан Искаков рассказал, что посещает ифтар уже пятый год подряд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Муфтий Кировской области Зуфар Галиуллин в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» также высоко отозвался об ифтаре, а свой визит он прокомментировал цитатой римского императора Юлия Цезаря: «Пришел. Увидел. Победил». Вероятно, и другие гости ифтара чувствовали себя по-настоящему победителями, поскольку смогли попасть на топовый ифтар.

«Самое красивое событие в мире»

Открыл официальную часть мероприятия Радик Абдрахманов, сообщивший, что ифтары в Рамадан будут проводиться в «Туган Авылым» ежедневно.

«Этот месяц мы с нетерпением ждали, соскучились, спасибо всем, что пришли. Спасибо всем, что приводите к нам гостей. Хотел отдельно поблагодарить наших консулов, руководителей диаспор, спасибо всем, кто на протяжении года с нами. Мы с любовью, с теплотой, с душой, с татарским гостеприимством всегда будем встречать гостей», – сказал Абдрахманов.

Ифтары в Рамадан будут проводиться в «Туган Авылым» ежедневно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также рассказал присутствовавшим о подготовке к Республиканскому ифтару, который в этом году запланирован на 13 марта.

«И у нас в этом году будет юбилейный Fashion Iftar – 14 марта, – он будет у нас десятым (по счету), с показом мусульманской эстетической моды. Это, я считаю, самое красивое событие не только в нашей стране, но, наверное, и в мире. Вот девчонки к нему готовятся», – добавил спикер.

Действительно, на мероприятии присутствовало немалое число девушек и женщин, одетых достаточно искусно, но с соблюдением предписаний шариата. Поэтому вчерашний ифтар стал в каком-то роде репетицией перед юбилейным Fashion Iftar.

«Все наши ифтары призваны объединять разные народы, разных людей, друзей, разные конфессии. И хочу пожелать всем хорошего Рамадана. Пусть Всевышний примет ваши благие дела и ваши молитвы», – заключил Абдрахманов.

Ильфар Хасанов прочитал проповедь о ценностях Рамадана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Искреннее намерение и стремление делать посильное в Рамадан имеют особое значение»

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов прочитал проповедь о ценностях Рамадана.

Он отметил, что месяц Рамадан является временем милости и духовного обновления, и призвал верующих провести его в молитвах и благих делах, уделяя внимание соблюдению поста, чтению Корана и очищению от грехов через покаяние.

Отдельно он упомянул тех, кто находится на передовой, а также погибших, попросив для них Божьей милости и защиты. Ильфар хазрат Хасанов подчеркнул важность единства и взаимной поддержки в этот период.

Также первый заместитель муфтия обратил внимание, что верующие, которые по уважительным причинам – например, по состоянию здоровья – не могут соблюдать пост в полной мере, не должны воспринимать это как духовную потерю: по его словам, искреннее намерение и стремление делать посильное в Рамадан имеют особое значение.

Ильфар хазрат выразил особую благодарность представителям Татарстанской митрополии, которые приняли участие в мероприятии. «Пусть Всевышний дарует всем народам мир, спокойствие и благодать», – сказал Хасанов.

В свою очередь, протоиерей Владимир Самойленко поздравил мусульман с наступившим Рамаданом, причем сделал это на татарском языке. «Бэйрэм белэн», – добавил священнослужитель в конце.

Протоиерей Владимир Самойленко поздравил мусульман с наступившим Рамаданом на татарском языке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Слезы под чтение Корана

Непосредственно перед разговением имам мечети «Туган Авылым» Нурулла Зиннатуллин прочитал аяты Священного Корана. Первым делом он прочитал суру «Аль-Фатиха» («Открывающая Книгу»): «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». Проникновенное чтение вкупе с глубоким смыслом создало абсолютную тишину в зале.

Следом был прочитан 18-й аят суры «Аль-Хашр» («Собрание»): «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете».

Чтение Священного Писания было настолько проникновенным и красивым по исполнению, что у присутствующих даже наворачивались слезы. Одна из девушек заплакала, не сдержав их.

С наступлением времени ифтара верующие разговелись финиками и водой, а после отправились в помещение для чтения вечерней (магриб) молитвы. Выделенный для этого на цокольном этаже зал еле вместил всех желающих совершить намаз. Перед Аллахом все равны, и в намазе не играет роли, в каком статусе ты находился до начала молитвы.

Имам мечети «Туган Авылым» Нурулла Зиннатуллин прочитал аяты Священного Корана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Долгожданный визит Таджуддина

Во время развлекательной части вечера ведущий неоднократно объявил о том, что на мероприятие прибудет Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Он регулярно посещает подобный ифтар в Казани, и даже на этот раз, несмотря на важное совещание в Москве, он не мог пропустить его.

Ближе к концу долгожданный шейхуль-ислам прибыл на праздник. Таджуддин, известный своим умением выделяться среди других муфтиев своим внешним видом, удивил и на этот раз – вместо привычной чалмы Верховный муфтий предпочел надеть красный головной убор с российским гербом в качестве кокарды.

Под конец мероприятия участники ифтара отправились в мечети для совершения таравих-намаза – специальной молитвы Рамадана. В мечети «Туган Авылым» также проводили таравих-намаз, но верующие стараются выполнять данную молитву в своих приходах.