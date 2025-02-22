Первый гол О'Делла и долгожданный плей-офф: как «Ак Барс» победил в татарстанском дерби

«Ак Барс» минувшим вечером обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и прервал свою четырехматчевую серию поражений. Благодаря этой победе, казанцы досрочно вышли в плей-офф. О дебютной шайбе Эрика О’Делла и других деталях татарстанского дерби читайте в материале «ТИ-Спорта».





«Ак Барс» стал четвертой командой на Востоке, досрочно вышедшей в плей-офф

«У нас была непростая серия, после возвращения домой разобрали ошибки, обратили внимание особенно на начало матча. По сезону первый период был одним из наших козырей, нужно было его вернуть, и сегодня мы хорошо начали – первыми забили, выиграли первый период. Отмечу соперника, потому что дальше была вязкая игра. Мы взяли важные два очка и рады победе. Спасибо болельщикам за поддержку на матче», – с этих слов наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин начал приветственную речь на вчерашней послематчевой пресс-конференции.

В непростой игре против «Нефтехимика» (3:2 ОТ) казанцы сумели добыть долгожданные два очка, позволившие команде досрочно выйти в плей-офф. По логичному стечению обстоятельств «Ак Барс» должен был, по идее, стать второй командой на «Востоке» после «Трактора», обеспечившей себе заранее путевку в кубковую весну.

Однако с момента окончания паузы на Матч Звезд КХЛ «барсы» не могли победить на протяжении четырех встреч. Разгромные поражения от «Салавата Юлаева», «Торпедо» и «Авангарда» и досадный проигрыш в гостях «Нефтехимику» явно оставили негативный эмоциональный отпечаток на настроении хоккеистов.

Тем не менее, вчера «Ак Барсу» удалось взять реванш у нижнекамцев, пусть и в валидольном сценарии игры. Казанцы после первого периода вели с комфортным преимуществом 2:0. Но к середине третьей двадцатиминутки подопечные Олега Леонтьева сумели восстановить паритет. Исход встречи в овертайме по-капитански решил Дмитрий Яшкин, добыв для казанцев победу.

Таким образом, «Ак Барс» стал четвертым клубом в Восточной конференции, досрочно вышедшим в плей-офф. Ранее это успели сделать «Трактор», «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

Дебютная шайба Эрика О’Делла за «Ак Барс»

Первым голом в составе «Ак Барса», наконец, отличился канадский нападающий Эрик О’Делл. С момента официального дебюта североамериканский форвард не мог набрать очки на протяжениии целых 10 матчей.

Трансфер О’Делла в «Ак Барс» изначально воспринимался с большой долей скепсиса, особенно из-за карты болезни хоккеиста. Но на пресс-конференции, посвященной сделкам казанского клуба в дедлайн обменов КХЛ, генеральный менеджер команды Марат Валиуллин постарался убедить журналистов, что Эрик будет полезен для команды и трансфер окупит себя.

Вчера канадец открыл счет в игре с нижнекамцами. Гол нападающего получился курьезным: О’Делл бросил по воротам Долганова, вратарь «Нефтехимика» отбил шайбу, которая по злой иронии попала в своего же игрока – Жана-Себастьена Ди, после чего оказалась в сетке.

Находившиеся на льду партнеры О’Делла в едином порыве отправились его поздравлять. А больше всех, по ощущениям, за канадца радовался защитник Константин Лучевников.

«Очень долго не мог забить, хоть и было много шансов. Наконец, все получилось. Признаюсь, у меня еще не было такого в карьере. Просто старался работать. Каждую игру были какие-то шансы, да и ребята из звена играли отлично. Старался не расстраиваться, просто работать, играть в качественный хоккей. Победы команды для меня намного важнее голов», – откровенничал после матча О’Делл.

Илья Сафонов провел первый матч после восстановления от травмы

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов вернулся на лед после травмы, полученной в конце декабря в матче против «Салавата Юлаева». Напомним, в той встрече форвард казанцев получил тяжелое повреждение плеча.

«Ждали возвращения Ильи, он давно тренировался в максимальной нагрузке. Вчера мы получили итоговое заключение, что он может играть. В принципе, хорошо влился в игру. Понятно, была немаленькая пауза, но он вышел на лед с большим желанием, создавал моменты, в общем, молодец», – отметил Анвар Гатиятулин на пресс-конференции.

Реабилитация Сафонова заняла полтора с лишним месяца, и вчера тренерский штаб «барсов», наконец, доверил нападающему место в составе. На площадке хоккеист провел более 15 минут, не отметившись результативными действиями.

К слову, вышел Сафонов на игру с нижнекамцами не в привычном втором звене, а в четвертом сочетании – с Дыняком и Замалтдиновым. Правда, в третьем периоде вернулся в родную тройку, встав в центр к Коршкову и Галимову.

«Эмоции самые положительные, соскучился по атмосфере, по ребятам и по хоккею», – делился после матча впечатлениями от матча Илья Сафонов.

Фото на анонсе: ak-bars.ru