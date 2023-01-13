Первый глэмпинг в Менделеевске откроется в первом квартале этого года

Первый в истории Менделеевска глэмпинг по федеральной программе откроется в первом квартале этого года, он расположится на территории санатория «Ижминводы», рассказали «Татарн-информу» в администрации Менделеевского района РТ.

В общей сложности на берегу Камы установлено 16 домиков, 12 — двухместных, четыре — трехместных.

«Осмотрели домики. В них есть все для комфортного отдыха. Спальные места, санузел, электричество, телевизор, холодильник. Летом будет работать кондиционер», — сообщил глава района Радмир Беляев, который проинспектировал объект перед открытием.

Также в Менделеевском районе планируется реализовать проект мультимедиа с элементами агротуризма. Руководитель проекта, глава КФХ «Богородское» Оксана Белякова и глава района провели совещание по обсуждению реализации мультисада и глэмпингов.

Мультисад и глэмпинг планируется построить на берегу Камы вблизи села Икское Устье.

На первом этапе предполагается посадка садов: виноградников столовых и технических сортов (8 га), плодовых культур (8 га), и установка теплицы (1 га). А в дальнейшем начнется развитие глэмпинга.