Первый форум молодых блогеров «Со смыслом» прошел в Татарстане

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Татарстане завершился первый форум молодых блогеров «Со смыслом», который объединил представителей разных районов и городов республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Открытие мероприятия прошло в формате подкаста: министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина вместе с участниками обсудили значимость социальных сетей в современном обществе и их влияние на молодое поколение.

По мнению министра, в настоящее время блогеры выступают лидерами мнений для молодого поколения, и поэтому на них лежит ответственность за формирование сознания и мышления молодежи. «Мы должны быть там, где наша молодежь, а они в социальных сетях. Вы, блогеры, — те люди, кто напрямую работает с молодежью. Поэтому наша задача — правильно сориентировать молодое поколение, а для этого нужна ваша поддержка и включенность», — заявил он.

В связи с этим Ринат Садыков рассказал, как позиционирует себя в соцсетях, подчеркнул, что всегда сам отвечает в комментариях и старается оставаться в курсе повестки дня.

Гендиректор продюсерского центра в свою очередь обратила внимание на изменения в мире социальных сетей. Сейчас рынок переполнен, конкуренция очень высока, начинающим блогерам важно уметь адаптироваться в этих условиях и иметь хорошую насмотренность. Особое преимущество имеют те, кто активно развивается в отечественных соцсетях, уверена она.

«Сейчас время тех, кто быстро зайдет на новые площадки, кто быстро сможет завоевать новую аудиторию. В нынешних условиях зарабатывает тот, кто легко адаптируется и чувствует своих зрителей», — добавила Алина Зиннатуллина.

Своим опытом и секретами ведения социальных сетей затем поделились блогеры Николай Сердюков, Евгения Кривцова и Анна Суворова. Они указали на важность быстрого реагирования в соцсетях и уточнили, что новый тренд всегда можно переделать под себя. По их словам, блогеру необходимо создавать уникальные моменты, способные привлечь аудиторию. Немаловажным является и потребность публики в эмоциях, которая должна удовлетворяться.

По данным спикеров, иногда работа с локальными блогерами приносит больший отклик на рекламные интеграции, нежели взаимодействие с аудиторией, разбросанной по всей стране. Сомневающимся блогеры рекомендовали начинать с малого. Для этого лишь нужна камера телефона и большое желание развиваться в этой среде, полагают они.

Во второй день форума состоялась встреча с известным блогером-миллионником — певцом и актером Мухамматом Биттуевым, более известным как BITTUEV. «Сейчас начинающему блогеру проще потому, что соцсети дают много возможностей, сложнее потому, что блогеров стало намного больше и конкуренция большая. Но эта конкуренция дает возможность улучшить свой контент», — сказал он.

В завершающий день участники форума обсудили тенденции развития блогосферы в Татарстане с республиканскими блогерами. Спикерами стали блогер, эксперт по продажам через контент Алиса Лисовая, лайфстайл-блогер года, общественный деятель, ведущая подкаста «Политкухня» Алина Гималтдинова, автор блога «Казань интересная», инстагид года, лучший сити-блогер «Поволжья» Русина Семененко, блогер и продюсер в медийном пространстве Нианила Бамматова.

У участников была возможность принять участие в различных мастер-классах и квизах. Для них была организована также и развлекательная программа в формате квартирника.

«Этот форум — первое подобное событие в Татарстане. Это очень важно, как для начинающих блогеров, так и для блогеров, которые хотят развиваться. В нашей сфере всегда нужны новые идеи для продвижения не только своего личного бренда, но и разных инициатив. Хорошо, что [чиновники] Минмолодежи как кураторы молодежной повестки в республике взялись за блогерскую среду. Ведь через блогеров можно транслировать разные интересные проекты в массы», — поделилась мнением участница мероприятия — блогер Эльза Зигантдинова.

Организаторами форума выступили Министерство по делам молодежи Татарстана совместно с продюсерским центром «Инсайт Люди».