Приуроченный к 100-летию легализации абортов в России фильм покажут в Казани

Фильм московского режиссера и продюсера Елены Пискаревой «Право выбора» впервые будет показан в Татарстане 28 мая в культурно-досуговом комплексе имени Ленина. Об этом ИА «Татар информ» сообщила заместитель руководителя центра «Умиление» Аделя Ахмадеева.

«По всей России проходят закрытые предпремьерные показы первого полнометражного фильма, посвященного теме ценности жизни ребенка до рождения, подчеркивающего значимость профилактики абортов. В Казани показ планируют посетить митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец и представители профильных министерств», — рассказала собеседница агентства.

Организатором показа в Казани стал Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Мероприятие проводится в рамках проекта комплексной профилактики абортов «Плюс один», который реализуется всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

После показа режиссер картины расскажет о своем фильме и ответит на вопросы публики. К диалогу со зрителем присоединятся заместитель руководителя проекта «Плюс один» Марина Дебрянская, руководитель направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Мария Студеникина.

Позже состоится круглый стол «Вопросы реализации демографических аспектов послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию: меры по повышению рождаемости и профилактике искусственных абортов». К нему присоединится координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!», секретарь Демографической платформы РФ Сергей Чесноков.

Начало мероприятия запланировано на 13.00. Вход на показ будет свободным.