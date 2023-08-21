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Первый фестиваль уличных музыкантов пройдет 27 августа на улице Баумана
На пешеходной улице Баумана 27 августа пройдет первый фестиваль уличных музыкантов. Об этом заместитель руководителя горисполкома Гузель Сагитова сообщила на деловом понедельнике.
«Цель мероприятия – предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам. Фестиваль станет новым этапом взаимодействия города с уличными музыкантами», – доложила она.
Событие стартует в 17 часов на площадке у Академии наук РТ. Участников фестиваля отберут по итогам прослушивания, которое состоится 25 августа в КЦ «Московский».
Сагитова напомнила, что летом 2022 года начала работать онлайн-платформа для уличных музыкантов «Арт-проспект». За это время на ней зарегистрировались более 700 пользователей и оставлено 16 тыс. заявок.
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