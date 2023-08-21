Первый фестиваль уличных музыкантов пройдет 27 августа на улице Баумана

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На пешеходной улице Баумана 27 августа пройдет первый фестиваль уличных музыкантов. Об этом заместитель руководителя горисполкома Гузель Сагитова сообщила на деловом понедельнике.

«Цель мероприятия – предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам. Фестиваль станет новым этапом взаимодействия города с уличными музыкантами», – доложила она.

Событие стартует в 17 часов на площадке у Академии наук РТ. Участников фестиваля отберут по итогам прослушивания, которое состоится 25 августа в КЦ «Московский».

Сагитова напомнила, что летом 2022 года начала работать онлайн-платформа для уличных музыкантов «Арт-проспект». За это время на ней зарегистрировались более 700 пользователей и оставлено 16 тыс. заявок.