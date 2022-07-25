Первый фестиваль уличной культуры в парке «Гренада» Челнов собрал 500 горожан

Более 500 жителей и гостей города Набережные Челны посетили первый фестиваль уличных культур Community.FEST в парке «Гренада». Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Фестиваль объединил самые важные направления уличной культуры: спорт, танцы, музыку и искусство. При этом мероприятие охватило всю, достаточно большую, территорию парка и даже вышло за ее пределы.

Для горожан были проведены тренировки по зумбе, творческие мастер-классы и соревнования по экстремальным видам спорта. Также посетители парка могли наблюдать эффектные показательные соревнования по кроссфиту, выступления рок-артистов и диджеев, воркшоп по граффити, а студенты Камского института искусств и дизайна представили свои работы.

Помимо этого, на территории работал Community market и прошел розыгрыш призов.

Затем команда организаторов будет подробно анализировать опыт, чтобы в будущем подобные события стали еще насыщеннее и проходили не только в «Гренаде», но и других парках города.