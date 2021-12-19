Первый фестиваль народной моды «Фасон» состоялся в Бугульме

Первый фестиваль народной моды «Фасон» прошел в Бугульме, его организатором выступил Женсовет Бугульминского муниципального района. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в организации.

Проведение фестиваля стало возможным благодаря гранту Минкультуры РТ, выигранному среди муниципальных учреждений культуры, реализующих проекты и мероприятия, направленные на содействие сохранению языкового многообразия Татарстана. Фестиваль принял участников из городов юго-востока Татарстана и Республики Башкортостан.

Жюри возглавила Гульнур Кульсарина, председатель Региональной общественной организации развития статуса женщины и активизации ее роли в обществе «Общество башкирских женщин» Республики Башкортостан.

В фойе развернулась выставка «Модные штучки». Умельцы показали украшения и галантерею, выполненные в духе народных промыслов. Многие из представленных предметов были не только красивы, но и весьма удобны.

На подиуме юные модели в рамках конкурсной программы среди дизайнерских коллективов и отдельных исполнителей показали коллекции в трех номинациях: народные мотивы в современном костюме, сценический народный костюм, молодые дизайнеры.

«Абсолютно все коллекции интересны, — поделилась председатель общественной организации Женсовет Бугульминского муниципального района Марина Солдатова. — Коллекция „Назлы Нур“ соседствовала с „Русскими мотивами“. Интересна коллекция „Гжель“, где изделия выполнены крючком. Кульминация коллекции — цветочное пончо, вязаное шелковой нитью, каждый цветок собирался отдельно и выкладывался в полотно. Порадовала коллекция „Современный взгляд Победы“, посвященная 9 мая. В этом году мы отмечали 71-ю годовщину Великой Победы. Коллекцию представила дизайнер Антонина Буранова, студентка Бугульминского строительно-технического колледжа».

В состав жюри вошли депутат Совета Бугульминского района, региональный директор агентства Fashion, дизайнер свадебных платьев, участница показов Moscow fashion week, педагог дефиле. Эксперты отсмотрели коллекции стилизованных костюмов. Например, за основу коллекции «Национальные нотки» было взято белое платье как символ чистоты. Но каждая модель была дополнена элементами народного кроя. Для декоративной отделки моделей использовались разнообразные техники: декупаж по ткани, художественная роспись, аппликация. Коллекция создана для использования на праздниках, концертах, фестивалях, конкурсах.

В номинации «Сценический народный костюм» представлены были не только костюмы в русском и татарском духе, но и костюмы народов мира. А из города Ишимбай Республики Башкортостан приехала коллекция войлочной одежды «В глубь веков...».

Еще одна номинация — «Молодые дизайнеры». В ней работали девочки-подростки, которые демонстрировали костюмы вместе с подругами.

Кроме того, в рамках фестиваля народной моды «Фасон» был объявлен конкурс на логотип самого события. Все работы оказались отмечены, но три лучших логотипа были размещены на блокнотах, которые вручили участникам фестиваля, дипломах победителей и официальном баннере мероприятия.