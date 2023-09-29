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Первый этап создания 3D-двойника Казани завершится в 2024 году
В 2024 году в Казани завершится проектирование первого этапа 3D-двойника города. Для чего необходима цифровая модель, на II Казанском международном юридическом форуме рассказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин.
По его словам, ТИМ-технологии обеспечивают плотное взаимодействие проектировщика, заказчика и подрядчика. Благодаря их использованию в городе уже была построена школа по ул.Сибгата Хакима, рассчитанная на 1224 места. Цифровизация значительно ускорила работы — замысел заказчика сразу же преобразовывался в 3D-модель.
Эти технологии, полагает Метшин, минимизируют риски на объектах и шире — в масштабе всего города.
«Перевести правовые документы с их ограничениями и параметрами, допустимыми высотами на трехмерную модель города, завязать их на рельеф, совместить существующие объекты с трехмерными проектами — все это позволит нам как органу власти быстрее принимать решение о том, как вписываются те или иные объекты в городское пространство, и поможет правообладателям участка сразу увидеть потенциал своей земли», — рассказал мэр о преимуществах современных технологий.
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