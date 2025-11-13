Первый этап республиканской олимпиады «Служу Отчизне! Служу народу!» завершился в РТ

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Теоретический этап и первая часть практических испытаний республиканской олимпиады «Служу Отчизне! Служу народу!» завершились в Татарстане. В этом году за звание лучших соревнуются почти 150 школьников и студентов из разных районов республики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Практические задания участники выполняли как на территории центра «Дуслык», так и на выездных площадках – в центре «ВОИН» и кадетской школе-интернате имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова.

Программа испытаний включает использование беспилотников, ориентирование по карте и компасу, метание учебных гранат, завязывание узлов и стрельбу в электронном тире. Эти упражнения направлены на развитие военно-прикладных навыков и командного взаимодействия.

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

После завершения испытаний жюри подводит предварительные итоги, а уже завтра участников ждет вторая часть практического тура.

Окончательные результаты олимпиады станут известны 16 ноября.

Проведение соревнований соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети» – созданию условий для самореализации молодых людей и демонстрации их умений.