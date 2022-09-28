Первый этап реконструкции Горьковского шоссе в Казани завершится в 2023 году

фото: мэрия Казани

Первый этап реконструкции Горьковского Шоссе в Казани — строительство транспортной развязки на пересечении с ул. Болотникова, Фрунзе и Восстания — завершится в конце 2023 года. Это позволит существенно облегчить движение по загруженному выезду из Казани в сторону Москвы, отметил на выездном совещании мэр города Ильсур Метшин.

Уже в этом году в Казани завершатся строительство разворотной петли в поселке Залесном, а также вывод инженерных коммуникаций в зоне проведения работ.

«Работы идут активно, и в 2025 году мы планируем полностью завершить реконструкцию объекта протяженностью 11,8 км. Сейчас идет строительство пяти разворотных петель, в том числе трех подземных, возводится развязка на Горьковском кольце. Будут построены подземные и надземные переходы для пешеходов, поскольку для увеличения скорости будут убраны светофоры от М7 до улицы Музыкальной», — перечислил Метшин.

В процессе реконструкции магистраль расширят на участке от ТЦ «Факел» до спорткомплекса «Олимпиец». Для движения здесь будут открыты шесть полос, а вдоль шоссе появятся просторные велосипедная дорожка и тротуар.

На пересечении Горьковского шоссе с ул. Болотникова, Фрунзе и Восстания развзка будет трехуровневой и включит в себя подземный тоннель, эстакады и надземную проезжую часть. Пока ведутся работы, водителям предложены объездные пути возле «Олимпийца» и рядом с ул. Болотникова и Фрунзе. Власти города заверяют, что расширение трассы на этом участке завершится уже в скором времени — рабочим осталось лишь уложить верхний слой асфальта.

В работе задействованы 100 человек, а также 32 единицы техники. Для реконструкции шоссе им нужно построить три подземных разворотных кольца.