Первый этап капремонта хирургического корпуса Зеленодольской больницы выполнен на 85%

В хирургическом корпусе №2 Зеленодольской центральной районной больницы продолжается капитальный ремонт. В настоящее время строительно-монтажные работы, входящие в первый этап, выполнены на 85%. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

Глава района Михаил Афанасьев провел рабочее совещание, в котором приняли участие представители Зеленодольской ЦРБ и специализированной строительной организацией ООО «Стройбренд».

На сегодняшний день заменено 2 тыс. кв. метров кровли, утеплены чердачные перекрытия на площади 1,4 тыс. кв. метров, также выполнен монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, слаботочных сетей, на 50% завершена трассировка системы лечебных газов, установлены новые окна.

«Объем финансирования составляет 93 млн рублей. Сроки завершения ремонтных работ по первому этапу — август этого года. В среднем на объекте работают 35 человек», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Обновление медицинского учреждения проходит по республиканской программе капитального ремонта стационарных объектов здравоохранения. Ремонт поделен на три этапа и продлится до 2024 года.

Общая стоимость обновления хирургического корпуса №2 составляет 294 млн рублей. Помимо строительных работ, предусмотрено приобретение нового медицинского оборудования, мебели, инвентаря, благоустройство территории.

Второй этап предусматривает ремонт отделения детской хирургии, онкологического отделения и операционного блока. Третий — обновление наружного фасада и благоустройство территории. На этом этапе будет выполнено асфальтирование прилегающей территории и наружное освещение.

Также планируется закупка медицинской мебели и медоборудования: аппаратов УЗИ, электрокардиографов, облучателей рециркуляторов, холодильного медоборудования. Площадь ремонта составляет 1,1 тыс. кв. метров.

Заказчиком объекта является Главинвестстрой РТ.