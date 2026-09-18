Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани

Фото: fsrussia.ru

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию, который изначально планировалось провести в Нижнем Новгороде, состоится в Казани.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соревнования среди юниоров пройдут с 13 по 16 октября, среди взрослых — с 16 по 19 октября.

Причиной переноса ФФККР назвала непредвиденные обстоятельства, возникшие у соорганизаторов турнира в Нижнем Новгороде.

Всего в календаре ФФККР запланированы пять этапов Гран-при среди взрослых фигуристов и шесть — среди юниоров.

Помимо Казани, взрослые спортсмены выступят в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. Юниоры не выступят в Санкт-Петербурге, два их этапа пройдут в Москве.