Первый эпизод криминально-комедийного сериала «Макс и Гусь» выйдет 20 июля

Эксклюзивная премьера комедийного сериала «Макс и Гусь» (18+) с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком в главных ролях состоится в цифровом видеосервисе «Ростелекома» Wink 20 июля. Видеосервис также представил трейлер и постер проекта. 7-серийная история, снятая компаниями «Вселенная Кино» и «Ящер Пикчерс», пополнит линейку Wink Originals. Режиссер сериала — Денис Павлов («Экипаж 314»), сценаристы — Вадим Валиуллин («Зёма 3. Новогодний замес») и Тимур Левченко («Полярный», «Мур-Мур», «Уволить Жору»).

«Макс и Гусь» — это спин-офф успешного комедийного сериала «Зёма 3». Роли в новом проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор, исполнили также Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие.

Проект «Макс и Гусь» был представлен в конкурсной программе фестиваля «Пилот» и стал самым скандальным сериалом смотра.

Макс (Никита Кологривый) в сериале «Зёма 3» — антагонист главного героя Зёмы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием. Спин-офф «Макс и Гусь» в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зёма 3. Новогодний замес». И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. Зрителя также ждет знакомство с еще одним другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.

Андрей Шишканов, генеральный продюсер сериала:

«Сериал „Макс и Гусь“ — это совершенно новый проект по своему масштабу и профессиональному исполнению, а также по потенциалу и масштабу конфликтов в самой истории. Мы попытались расширить вселенную „Зёмы“ новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов жанра. Топовые российские актеры, великолепные режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, прекрасная игра всех актеров без исключения, огромное количество юмора — все это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников вселенной „Зёмы“, но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий».

Дмитрий Щербанов, генеральный продюсер проекта:

«Когда мы делали сериал „Зёма 3“, ставший впоследствии интернет-хитом, уже было очевидно, что Макс и Гусь заслуживают отдельной истории. Сначала мы опробовали эту идею в фильме „Зёма 3. Новогодний замес“, а теперь выпускаем полноценный спин-офф. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, так как мы уже задумали продолжение — у Макса и Гуся, их друзей и врагов, у всей этой киновселенной большой потенциал». Реклама. ПАО «Ростелеком»