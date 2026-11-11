Первый дом галерейного типа в Казани получил заключение Госстройнадзора

Фото: пресс-служба Госстройнадзора Татарстана

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации многоквартирному дому на улице Портовой в Вахитовском районе Казани. Об этом сообщил начальник ведомства Вали Назмеев.

Дом входит в состав жилого комплекса «Риваять» и станет первым в Казани зданием галерейного типа. Его особенность заключается в том, что окна, балконы и террасы всех квартир выходят на внешнюю сторону здания. Во внутренний двор обращены только окна и общие балконы коридоров. Такое архитектурное решение позволит обеспечить естественное освещение жилых помещений.

Фото: пресс-служба Госстройнадзора Татарстана

В доме предусмотрено 132 квартиры общей площадью 8,9 тыс. кв. метров. На территории жилого комплекса также планируют оборудовать паркинг с местами для электромобилей, велобоксы, детские и спортивные площадки, амфитеатр и магазины.

Проект реализует ООО «Специализированный застройщик «Конграда», входящее в группу компаний «КамаСтройИнвест». Генеральным подрядчиком выступает ООО «Гарант Строй», техническим заказчиком – ООО «СКДК», проектировщиком – «Техстройэкспертиза».

Строительство ведется в районе Новой Портовой, который планируют комплексно развивать. В перспективе здесь намерены создать набережную, парки, а также социальную инфраструктуру, включая детские сады, школы, медицинские и спортивные объекты.