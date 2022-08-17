Первый для Татарстана сверхмалый спутник запустят в стратосферу из аэроклуба Мензелинска

Первый для Республики Татарстан запуск в стратосферу искусственного спутника, к тому же снабженного четырьмя модулями для научно-экспериментальных исследований, состоится 25 августа и будет осуществлен с территории Мензелинского аэроклуба. Событие приурочено к 10-летию ИТ-парка Набережных Челнов, его гостями, как ожидается, станут министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин и летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

Возможным событие стало благодаря программе «Космический старт», которую совместно реализуют «Роскосмос», Минцифры РТ, Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий Минпросвещения России и набережночелнинский ИТ-парк. Тем удивительнее, что прикоснуться к космосу эта программа позволяет даже не молодым ученым или студентам, а школьникам 5-11-х классов, причем совершенно бесплатно.

«Аппарат, который взлетает один. Но на него будет навешена так называемая полезная нагрузка. Ее разработают дети — финалисты нашей программы. 20 человек, по пятеро в каждой команде, будут сами с 20 августа создавать эти модули — купсаты. Они используются для сбора данных в стратосфере, а их разработкой, сборкой занимаются школьники в нашей образовательной программе детского технопарка „Кванториум“ Набережных Челнов. Участники предлагали очень разные проекты за время образовательной программы (например, влияние стратосферы на червей), в финале им предстоит доработать их», — рассказал «Татар-информу» заместитель директора «Кванториума» Тимур Бикбаев.

Разработки, представленные школьниками в последний день второго этапа программы. Фото предоставлено технопарком «Кванториум»

Купсаты — это формат малых (сверхмалых, размерами 10х10х10 см и весом не более 1,33 кг) искусственных спутников Земли для исследования космоса. На первом этапе образовательной программы, который проходил в виде онлайн-лекций в марте-апреле и был посвящен космическим профессиям, участниками стали 665 школьников. Из них во второй этап по активности участия лекторы отобрали 60 человек. На второй ступени, которая называлась «Инженеры космоса», участники знакомились с проектированием и программированием спутников, в командах разрабатывали проекты по полезной нагрузке для них, защищали свои идеи.

25 августа с территории Мензелинского аэроклуба стартует неуправляемый спутник на гелиевом шаре IntroSat с разработанными для него детьми четырьмя купсатами. Сам спутник размерами 1,5 х 1 м. Он поднимется в стратосферу на высоту до 25 километров и приземлится часа через полтора, как надеются организаторы мероприятия, недалеко от места старта. Отыскать его, чтобы проанализировать результаты экспериментов, предложенных школьниками, специалистам предстоит по данным GPS.

«В других регионах ребята уже запускали подобные спутники, например, на Эльбрусе», – отметил заместитель директора «Кванториума» Тимур Бикбаев. Фото предоставлено технопарком «Кванториум»

Торжественное приветствие участников запуска запланировано на 13:00. Сам запуск намечен на 14.00. Мероприятие, отмечают организаторы, проводится в частном формате: помимо участников запуска и образовательной программы присутствие зрителей не предусмотрено.

«Это конкурс, в нем будет три призовых командных места. В Татарстане такое проводится впервые. В других регионах ребята уже запускали подобные искусственные спутники, например, на Эльбрусе», – отметил Тимур Бикбаев.