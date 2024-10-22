Первый день саммита: о чем говорили Путин, Си, Моди и другие лидеры БРИКС в Казани

Все лидеры свободного от «западных правил» мира дружно хвалили Казань

Фото: © Кирилл Зыков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Казань произвела впечатление на лидеров стран БРИКС

Сегодня в Казани Владимир Путин провел первые встречи из 17 запланированных на время саммита БРИКС. В столицу Татарстана пожаловали главные друзья России во главе с китайским лидером Си Цзиньпином.

В последние годы мировое сообщество уже успело привыкнуть к регулярным встречам лидеров России и Китая. Однако сегодня они встретились на судьбоносном для всей планеты саммите стран БРИКС в Казани. Причем Владимир Путин принял китайского лидера в столице Татарстана как одного из высоких гостей наряду с премьером Индии, президентом ЮАР и далее по списку.

Сразу отметим, что все лидеры свободного от «западных правил» мира дружно хвалили Казань. Забегая вперед, Индия откроет в столице Татарстана свое генконсульство, а Си Цзиньпин при встрече с Раисом республики отметил большой вклад Рустама Минниханова в организацию саммита. Не случайно он в составе российской делегации принял участие во встрече Путина и Си Цзиньпина.

К слову, в ходе переговоров российский лидер так же сказал немало добрых слов в адрес Казани и всей республики.

«Это очень самобытный, интересный, быстро развивающийся регион нашей страны. Регион этот может гордиться своими людьми, трудолюбивыми, талантливыми, и своими темпами развития», – сообщил Путин.

Здесь стоит отметить, что по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Китаем вырос почти в 2 раза и превысил 3 миллиарда долларов. В Казани действует Генеральное консульство Китая, а в Пекине – Торгово-экономическое представительство Татарстана.

Владимир Путин принял китайского лидера в столице Татарстана как одного из высоких гостей Фото: © Кристина Кормилицына / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин сверил часы с лидером КНР

Говоря об отношениях России и Китая, Владимир Путин отметил, что за 75 лет со дня образования КНР российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«И можно с уверенностью сказать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Сегодня после нашей беседы за ужином встречаемся в кругу лидеров государств – участников БРИКС, впервые в новом, расширенном составе. Рад возможности сверить с вами часы перед саммитом, переговорить и по двусторонней повестке, и по международной проблематике», – сказал Путин.

БРИКС выступает образующим фактором в формировании равноправной и упорядоченной многополярности, общедоступной экономической глобализации, отметил в свою очередь Си Цзиньпин. А также поделился с Путиным ожиданиями от казанского саммита.

«Ожидаю обстоятельного разговора с коллегами по БРИКС, в первую очередь с вами на тему дальнейшего развития нашего объединения, что позволит не только консолидировать позиции, но и расширять широкомасштабное стратегическое взаимодействие и практическое сотрудничество в рамках объединения», – заявил китайский лидер.

Нарендра Моди сказал теплые слова в адрес Казани и напомнил об открытии генконсульства своей страны в столице Татарстана Фото: © Максим Блинов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Нарендра Моди: «Индия имеет глубокие связи с Казанью»

Разговор с Си Цзиньпином завершал программу двусторонних встреч Владимира Путина в первый день саммита. До нее Премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече с российским лидером так же сказал теплые слова в адрес Казани и напомнил об открытии генконсульства своей страны именно в столице Татарстана.

«Отрадно, что мне посчастливилось приехать в Казань, в такой прекрасный город, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. После того как откроется генконсульство Индии в этом городе, наши отношения еще больше укрепятся», – уверен Моди.

Владимир Путин согласился с индийским коллегой, заявив, что Казань один из исторических «замечательных» городов России в Поволжье. Он поддержал намерение Индии открыть генконсульства в Казани. Российский лидер так же анонсировал вечерний ужин и основную повестку саммита.

«Затем предстоит общение лидеров за ужином. Таким образом, мы начнем нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках», – сказал Путин.

Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства Фото: © Кристина Кормилицына / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Индия анонсировала обмен мнениями по украинскому кризису

Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, подчеркнул российский президент.

Моди в свою очередь напомнил, что приезжает в России уже второй раз за последние три месяца. По его словам, это подтверждает тесную координацию и дружбу двух стран.

Как мы сообщали накануне, тема украинского кризиса, хоть и не заявлена в официальную повестку саммита, будет обсуждаться уже в рамках сегодняшнего ужина лидера стран БРИКС. Об этом сегодня проговорился Нарендра Моди в ходе переговоров с Путиным.

«По поводу продолжающегося конфликта России и Украины мы регулярно находимся в контакте. Как я и раньше говорил, проблемы должны решаться мирными способами. Мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира, стабильности. Мы отдаем приоритетное значение человечеству и готовы оказать любое возможное содействие в будущем. Сегодня будет возможность поговорить об этих вопросах», — заявил индийский лидер.

Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что для России укрепление отношений со странами африканского континента носит стратегический характер Фото: © Кристина Кормилицына / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Россия и ЮАР за справедливый многополярный миропорядок

Для России укрепление отношений со странами Африканского континента носит стратегический характер. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в рамках первого дня саммита БРИКС в Казани.

«Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. Торгово-экономические связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти, в январе – августе этого года рост составил 3 процента», – отметил Путин.

Также российский лидер назвал перспективные сферы сотрудничества для наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Среди них энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации. Ну и геополитические моменты.

«Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене с целью создания и формирования справедливого многополярного миропорядка», – подчеркнул Путин.

Рамафоса подтвердил геополитическую важность вопросов, которые будут решаться в Казани в эти дни в областях торговли, мира и безопасности. А также назвал Россию ценным союзником ЮАР.

«Мы считаем Россию очень ценным союзником и другом. Вы с самого начала нас поддерживали, с тех дней, когда мы боролись с апартеидом, и до нынешних времён. Очень отрадно нам быть здесь. Очень рады провести эти важные обсуждения здесь, в Казани, в семье БРИКС», – резюмировал Рамафоса.

Начинал серию казанских встреч Владимир Путин разговором с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф Фото: © Кристина Кормилицына / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Нового банка развития признала нужду стран Глобального Юга в финансировании

А начинал серию казанских встреч Владимир Путин разговором с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Российский лидер напомнил, что в последний раз они встречались в июне 2024 года в Санкт-Петербурге на полях Международного экономического форума.

«Мы высоко ценим то, что вы сделали за последние годы. Вообще это хороший развивающийся и перспективный финансовый институт. С 2018 года профинансировано, по-моему, 100 проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить плату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран – участниц БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики», – заявил Путин.

Роуссефф подтвердила важность проведения очередного саммита БРИКС и признала нужду стран Глобального Юга в финансировании. Глава банка посетовала, что условия получения денег довольно сложные.

«Именно поэтому очень важно обеспечивать финансирование в национальных валютах, в специальных форматах. И Новый банк развития привержен этому, для того чтобы финансировать не только суверенные проекты, но и проекты по линии частной инициативы», – уточнила она.

Объединение БРИКС проходит один из новых этапов своего созревания, считает Роуссефф. По ее словам, объединение может включать в себя и другие страны Глобального Юга.