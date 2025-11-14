Первый день акции «Татарча диктант» проходит в ИФМК

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ приступили к «Татарча диктант».

Участники пишут отрывок из текста Каюма Насыри «Кабуснамэ». Читает текст доктор филологии, литературовед Фоат Галимуллин.

В других регионах России диктант будут писать 15 ноября, а за рубежом – 16 ноября.

Точки для проведения диктанта в этом году зарегистрировали в 68 регионах России и 26 иностранных государствах, включая страны СНГ, Египет, Италию, Францию, Венгрию, Германию и ряд других. Всего в акции будет задействовано почти 7 тыс. площадок.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Грамотность текстов в Казани проверят специалисты ИФМК, а тексты из других пунктов – местные организаторы. На проверку отведен один месяц.

Организаторами акции выступают Всемирный форум татарской молодежи, Всемирный конгресс татар, Министерство по делам молодежи РТ и Казанский федеральный университет.