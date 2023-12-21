Первый Центр бадминтона в Алексеевском районе Татарстана откроется в феврале 2024 года

В селе Лебяжье Алексеевского района Татарстана завершается строительство Центра бадминтона. Сдача объекта, стоимость которого составила 250 млн рублей, планируется в феврале 2024 года. На сегодня работы на объекте выполнены на 85%. С ходом работ, проходящих в рамках народной программы, ознакомился партийный десант «Единой России».

Как отметил секретарь Алексеевского местного отделения партии «Единой России», глава района Сергей Демидов, в Алексеевском районе очень востребован этот вид спорта, поэтому открытия центра ждут взрослые и дети. «Благодарим руководство республики, которое приняло решение о строительстве спортцентра для бадминтонистов именно в нашем районе», – сказал он.

Общая площадь застройки составляет 1,5 тыс. кв. метров. Здесь будут расположены административная и спортивная зоны. Игровой зал площадью более 900 метров будет поделен на шесть площадок для парной игры в бадминтон. Каждая зона – размером 13,4 х 6,1 метров. Предусмотрены по две раздевалки для мужчин и женщин, каждая из которых рассчитана на 16 человек. Все раздевалки будут оснащены санузлами и душевыми. Также в спортцентре расположатся медицинский кабинет, комната для хранения спортивного инвентаря, гардероб, комната для тренеров, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Спортивный объект определен площадкой для подготовки спортсменов, которые уже сейчас выступают на республиканских и федеральных соревнованиях, а также для проведения турниров. Алексеевский район стал первым в Татарстане, где будет построен центр бадминтона в рамках развития этого вида спорта в муниципальных районах республики. Стоимость объекта составляет более 250 млн рублей. Открытие Центра бадминтона запланировано на февраль 2024 года.

Объект строится в рамках национального проекта «Демография» «Спорт – норма жизни». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Также в Алексеевском районе благодаря народной программе «Единой России» в этом году появились два новых фельдшерско-акушерских пункта – в селах Большие Полянки и Войкино. На эти цели выделено более 8 млн рублей. В Войкино сейчас подводят волоконно-оптическую линию для подключения медучреждения к интернету. Все остальные работы здесь завершены, скоро состоится официальное открытие ФАП.

«ФАП уже оборудован, персонал сформирован. Пункт начал свою работу и будет обслуживать более 170 человек, проживающих в селе», – рассказала руководитель депутатской группы партии в Совете муниципального образования «Войкинское сельское поселение» Надежда Шабутдинова.

Также в этом году в районе после капитального ремонта возобновили свою работу ФАПы в селах Караваево, Базяково, Балахчино. Стоимость работ составила 3,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»