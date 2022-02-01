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Спорт
1 февраля 2022  18:46
Арсений Каримов

Первый чемпион мира в истории РПЛ возобновит карьеру ради матча в «пивной лиге» Англии

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Роберто Карлос, первый из чемпионов мира по футболу, кто играл в российском чемпионате, сыграет матч в «пивной лиге» Англии. Это любительское соревнование, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на BBC.

Защитник проведет матч за клуб «Булл ин Барн Юнайтед», который выиграл в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. По нему команды вносили пять долларов в общий банк, после чего среди них разыграли возможность трансфера профессионального игрока.

Легендарный защитник выйдет на поле на замену, деталями трансфера займется сам eBay. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

За время своей карьеры Роберто Карлос выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче» и махачкалинский «Анжи», за который провел 25 матчей. В 2016 году бразилец завершил профессиональную карьеру.

#рпл #Футбол
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