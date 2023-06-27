Первый асфальт уложен на новом участке дороги от Казани до Екатеринбурга

Первый асфальт уложен на участке дороги, которая является продолжением скоростной трассы М12, от Казани до Екатеринбурга, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На третьем этапе дороги Дюртюли — Ачит строители уложили первые 830 тонн асфальтобетона. Третий этап протяженностью 43 км проходит по Свердловской области. В этом году там планируется уложить 250 тыс. тонн асфальта», – отметили в пресс-службе.

Работы ведутся на всех трех этапах дороги, в том числе идет устройство свай для возведения искусственных сооружений. Объект планируется сдать в 2024 году.

Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, из которых почти 300 км пройдут по Татарстану. В республике в состав транспортного коридора Казань — Екатеринбург войдет часть автодороги М7.

На отрезке с 861 по 987-й км трассы М7 будут построены 22 надземных пешеходных перехода, обход Нижнекамска и Набережных Челнов и реконструированы участки автодороги от Набережных Челнов до Башкортостана. Все работы будут завершены до конца 2024 года.