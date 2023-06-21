Первые во всем: ПСБ помогает предпринимателям добиваться успеха

Фото: пресс-служба ПСБ

Руководитель банка ПСБ в Республике Татарстан Руслан Ахатов принял участие в церемонии награждения победителей ежегодного регионального конкурса «Экспортер года».

Инициировал проведение мероприятия Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан при поддержке регионального Министерства экономики совместно с Торгово-промышленной палатой.

Организаторы отмечают, что сегодня экспортная деятельность рассматривается как один из главных факторов повышения устойчивости и экономического роста. Несмотря на нестабильную внешнеэкономическую обстановку, вызванную санкциями, Правительство России продолжает работать над созданием условий для ведения экспортной деятельности, оказывая экспортерам целый комплекс мер поддержки и переориентируя их на экспортные рынки дружественных стран.

ПСБ принимает активное участие во всех профильных мероприятиях в регионе, способных задать импульс развитию экономики силами малого и среднего бизнеса.

«В последние годы предприниматели столкнулись с рядом серьезных вызовов. С другой стороны, именно непростое со всех точек зрения время помогло бизнесу активизироваться, задействовать все свои силы и компетенции», — отметил в своем выступлении руководитель ПСБ в РТ Руслан Ахатов.

Он уточнил, что деловая активность МСБ в Республике перешла в зону роста. Об этом свидетельствуют последние итоги исследования индекса деловой активности* (RSBI), который ежемесячно проводит ПСБ совместно с «Опора России». В Татарстане индекс деловой активности составил 53,3 пункта, что значительно выше среднего по стране. Среди всех регионов республика занимает третье место.

«Для ПСБ развитие и поддержка малого и среднего бизнеса — это стратегически важное направление деятельности. Банк оказывает всестороннюю финансовую поддержку предпринимательству, в том числе в рамках федеральных и региональных программ льготного кредитования и гарантийной поддержки, которые реализуют органы исполнительной власти и Корпорация МСП, –- сказал Руслан Ахатов. — На сегодняшний день успех имеет тот, кто быстро адаптировался к меняющимся условиям. Экспортеры — как правило, люди креативные, потому что им приходится сотрудничать со всем миром, сталкиваться с разным менталитетом и опытом. Это, безусловно, дает им возможность использовать полученные знания в собственной деятельности. Я искренне восхищаюсь вашими результатами, желаю и впредь достигать поставленных целей».

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (как и другие национальные проекты, были инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным). Победители представят Республику Татарстан на федеральном этапе конкурса.

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