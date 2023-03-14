Первые весенние дожди стали предвестниками новой акции «Пятерочки»

С 14 марта по 29 мая 2023 года во всех магазинах «Пятерочка» можно будет приобрести ножи всего от 99 рублей при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб.

Лицом кампании стала Ляйсан Утяшева. Очень популярное в Татарстане и Башкирии имя Ляйсан означает первый весенний дождь, и символично, что необычно ранние дожди в Татарстане начались прямо перед началом акции.

Торговая сеть «Пятерочка» запускает новую накопительную акцию и предлагает всем своим гостям собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда Pininfarina.

Красивый дизайн ножей хорошо сочетается с их эргономичностью, они очень удобны, рукоять хорошо лежит в ладони, длина и форма лезвия максимально адаптированы под различные продукты: чистки и нарезания овощей и фруктов, мяса и разделки рыбы и обеспечивают хорошую производительность и легкость в работе. И самое главное, лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Всего в коллекции Pininfarina 6 ножей для выполнения различных функций и задач на кухне.

Так получилось, что акция по времени совпадает с христианским Великим постом, Пасхой и священным для мусульман постом Ураза, Ураза Байрам. Особые требования для этих двух ведущих конфессий России в этот период к пище и ее готовке. Поэтому качественные ножи будут хорошим подспорьем и для верующих россиян.

Чтобы купить нужный нож со скидкой, достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать за это электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка. При накоплении 40 наклеек гость магазина сможет приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек — с максимальной скидкой, по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа. Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятерочка». Приобрести наборы возможно также за их полную стоимость: цена варьируется от 1 699 до 2 999 рублей.

Кроме того, дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами.

Pininfarina — знаменитое итальянское дизайнерское бюро. Коллекция Pininfarina Kitchen Design воплощает в себе инновации, изысканность, точность, внимание к деталям и стремление к красоте. В основе коллекции ножей лежат строгие стандарты качества, уникальность дизайна, практичность, форма и материал.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте nozhi.5ka.ru

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