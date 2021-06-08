Первые в Татарстане «Нижнекамские термы» за 400 млн рублей откроются в конце года

Первые в Татарстане термы откроются в Нижнекамске в декабре 2021 года. Сегодня строительную площадку будущего Центра оздоровления и отдыха осмотрели мэр города Айдар Метшин, руководитель исполкома Нижнекамского района Айдар Сайфутдинов и его первый заместитель Радмир Беляев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Рабочая группа оценила активное строительство оздоровительного комплекса.

«Это очень важный для нас проект муниципально-частного партнерства. Мы передали инвестору недостроенное здание на улице Юности, а инвестор на данной площадке построит современный оздоровительный центр с благоустроенной зоной отдыха», — рассказал Радмир Беляев.

Объем инвестиций в проект составит около 400 млн рублей с созданием 120 рабочих мест.

Проект «Термы» подразумевает оздоровительный комплекс, мини-аквапарк, комплекс из 20 бань, они будут разными по направлениям: это и русская баня, и хамам, и инфракрасная сауна. Также комплекс будет включать открытые, закрытые бассейны, лечебные и профилактические процедуры и будет предназначен для всех категорий, и для пенсионеров, и для среднего уровня.

Радмир Беляев отметил, что «оздоровительный комплекс станет отличным местом для отдыха всей семьей и центром притяжения для жителей других городов Закамья». «Проект рассчитан на ежедневное посещение более 1,5 тыс. человек», — уточнил он.

Ввод в эксплуатацию первого этапа оздоровительного комплекса планируется в декабре текущего года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Айдар Метшин поручил исполкому Нижнекамского района завершить работы по реализации проекта в указанные сроки с соблюдением всех мер безопасности.