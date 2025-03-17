Первые в России: РГК начал производить в Татарстане уникальные полимерные трубы

В декабре 2023 года «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) продал трубный завод компании «РГК. Ключевыми условиями продажи были дальнейшее развитие производства, сохранение команды и улучшение условий труда. О том, как производство поможет обновить коммунальную инфраструктуру Татарстана и решить проблему импортозамещения, – в материале «Татар-информа».





«Уверен, этот проект внесет большой вклад в программу модернизации коммунальной инфраструктуры»

Трубный завод на территории «Казаньоргсинтеза» был приобретен группой компаний РГК еще в 2023 году, после чего была начата модернизация всех пяти производственных линий.

Однако планы компании были куда масштабнее. Были приобретены еще две новые линии. На первой из них в начале 2025 года наладили производство труб с соэкструзионными слоями (трехслойные) диаметром до 1,6 метра. Это первый завод в стране, выпускающий такую продукцию.

Вторая линия по изготовлению спирально-витых труб (СВТ) диаметром до 2,4 метра. В настоящий момент уже происходят пусконаладочные работы, и в конце марта – начале апреля будут продемонстрированы первые образцы, аналогов которым по ряду показателей в стране также еще не было.

Накануне производство посетили члены совета директоров «Казаньоргсинтеза», представители министерств и ведомств РТ.

Мидхат Шагиахметов

«Очень важно развивать полимерный кластер. Мы видим эффективный пример производства труб с таким большим диаметром. Напомню, что в стране объявлена программа по замене коммунальной инфраструктуры. Мы считаем, что этот проект внесет существенный вклад в реализацию этих задач. Важно, что ключевым партнером выступил СИБУР, который помогает развиваться таким предприятиям», – поделился вице-премьер – министр экономики РТ и член совета директоров КОСа Мидхат Шагиахметов.

Он вместе с другими почетными гостями осмотрел цех по производству труб, а также оставил памятные росписи на одном из экземпляров с пожеланиями удачи и процветания группе компаний РГК.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин отметил, что новый собственник продолжает развивать и расширять команду, что было одним из ключевых условий сделки.

Айрат Сафин

«Для меня было важно, чтобы с новым профильным собственником трубное производство вышло на новый этап развития через модернизацию и развитие команды. Одним из ключевых условий было сохранить и улучшить условия сотрудников. РГК справляется с этой задачей. Компания сохранила рабочие места, улучшила трудовые условия и планирует увеличить численность персонала группы компаний с 475 до 550 человек к 2025 году, что подтверждает приверженность социальной ответственности и устойчивому развитию», – добавил он.

Трубы предназначены для коммунальных сетей, дорог и догазификации

Компания «РГК» входит в топ-3 российских крупнейших производителей полимерных труб, фитингов, колодцев для наружных сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тепло- и электросетей, пульпопроводов.

«Мы поставляем трубы для программ газификации, а также модернизации коммунальной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры. Мы активно сотрудничаем и с Татарстаном, наша продукция поставляется и сюда», – отметил генеральный директор ГК «РГК» Ленар Гильмутдинов.

Ленар Гильмутдинов

Важно, что производства РГК решают и вопросы импортозамещения. Если раньше соединители для труб завозились из других стран, то теперь создаются в республике, добавил он.

Продукция группы компаний поставляется во многие субъекты страны. На Татарстан у РГК также большие планы.

«Мы участвуем во всех программах Минстроя Татарстана. Сейчас на слуху у всех модернизация коммунальных услуг и газификация. Активно сотрудничаем, наша продукция широко применяется в республике», – пояснил Гильмутдинов.

«Срок службы полимерных труб может исключить риски аварий в сфере ЖКХ»

Ключевым партнером в проекте выступил СИБУР. Группа компаний «РГК» воспользовалась программой поддержки «Инвестиционный форсаж», что позволило запустить производство в кратчайшие сроки. Как заявил директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» СИБУРа Руслан Хайруллин, появление таких заводов позволит решить проблемы импортозамещения в полимерном кластере.

Руслан Хайруллин

«Мы запустили программу поддержки компаний, занимающихся переработкой нефтехимии. Мы производим большое количество базовых полимеров и заинтересованы, чтобы российское производство развивалось и было импортонезависимым», – сообщил он.

Касательно использования полимерных труб в сфере ЖКХ Хайруллин уверен, что модернизация таким путем даст ряд преимуществ всей системе.

«Полимеры помогут достичь большей эффективности коммунальных сетей. Гидравлические решения позволят экономить электроэнергию, а учитывая срок службы, исключить любые аварии на достаточно долгий период времени. Пока сети ветшают быстрее, чем обновляются. С помощью синтетических материалов мы можем решить эту проблему», – добавил представитель СИБУРа.

Так, например, срок службы многослойных труб РГК, где наружный и внутренний слои сделаны из специального полиэтилена RC, устойчивого к появлению и распространению трещин, увеличивается до 100 лет (по ГОСТу). В отличие от труб из железа, срок службы которых в среднем до 15 лет.

По его словам, по всей стране в этом направлении идет большая работа. С 2020 года объем производимых в России полимерных систем вырос вдвое, однако потенциал еще остается крайне высоким, так как изношенность сетей достаточно высока и по сей день.

«Трубная сфера переживает бум»

С тем, что производство РГК будет большим подспорьем в грядущей модернизации коммунальной инфраструктуры, согласился и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

Ильшат Гимаев

«Создание таких производств путем модернизации сегодня имеет особую роль. Трубная сфера сейчас переживает новый виток развития. РГК стала одним из ключевых игроков в этом направлении. Мы очень надеемся, что группа компаний примет самое активное участие в грядущей программе. Изношенность коммунальных сетей в Татарстане сейчас на высоком уровне, поэтому Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым принято решение о создании дополнительной республиканской программы. Все это в совокупности позволит нам решить все актуальные задачи», – заявил замминистра.

Кроме возможности изготовления труб большого диаметра новое оборудование на трубном заводе имеет и другие технические преимущества: производственная 1600-линия оснащена современными двигателем и редуктором, что позволяет снизить потребление электроэнергии, увеличить скорость производства. Это делает производство более экологичным и экономичным.

«В масштабах всей страны мы видим проблему изношенности коммунальных сетей. Они требуют замены, это большая и востребованная работа. Главное – качество, труба должна жить минимум 50 лет спокойно. Полимеры сегодня заменяют металлические трубы. Это инновация, будущее за этим», – добавил Ильшат Гимаев.

Данные трубы выглядят как слоеный пирог, где наружный и внутренний слои сделаны из специального полиэтилена RC, выпуск которого наладил СИБУР. Этот полимер устойчив к появлению и распространению трещин. Срок службы у таких труб увеличивается до 100 лет.

Благодаря слоям RC многослойные трубы можно укладывать сразу в траншею без необходимости подготовки «подушки» из песка. При этом и количество вывозимого грунта, который образовывается при рытье траншей, также уменьшается, за счет того, что большая его часть пойдет на покрытие трубы вместо песка. Все это позволяет сократить время на монтаж и прокладку трубопровода.

Что касается спиральновитых труб диаметром до 2,4 метра, то новое оборудование позволит РГК, единственному в РФ, изготавливать спирально-витые трубы с самым высоким коэффициентом кольцевой жесткости для труб такого большого диаметра. Кроме этого, в отличие от других заводов СВТ трубы ООО «РГК» благодаря современному оборудованию можно производить с внутренними слоями: термостойким, стойким к химически агрессивным средам, износостойким.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»