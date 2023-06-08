Первые в республике «Татарские Мальдивы» открылись в Зеленодольском районе

Сегодня на территории глэмпинга «Утрау» презентовали свайный остров для отдыха, получивший название «Татарские Мальдивы». Стоимость проекта составила порядка 130 млн рублей, 45 млн из них — средства, выигранные в грантовом конкурсе Ростуризма в 2022 году.

Открытие объекта прошло при участии руководителя Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма в Татарстане Оксаны Саргиной, главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, гендиректора «Утрау» Рустама Аюпова.

«Мы в республике определили несколько муниципальных образований, которые считаем активными с точки зрения развития туризма, внутреннего продукта, туристической инфраструктуры. Зеленодольский район один из них. Сейчас в районе порядка 8 инвестиционных проектов, часть из них на стадии проработки концепции, часть — на стадии выделения земельного участка. Таким образом можно не выезжать из Зеленодольского района, используя для отдыха разные локации», — сказала Оксана Саргина.

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев подчеркнул, что это уникальный проект, пока единственный в республике.

«Мы очень рады, что проект реализован на нашей территории, он полностью экологичный, здесь есть все необходимое для отдыха и инфодетокса», — отметил он.

Здесь появилось 14 новых зеркальных надводных домиков с бассейном, сауной, пляжем и прогулочной прибрежной зоной общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Всего же на территории глэмпинга 52 домика со всей необходимой инфраструктурой.

В администрации Зеленодольского района «Татар-информу» рассказали, что только по линии Ростуризма три глэмпинга выиграли грант на сумму 70 млн рублей (45 млн – на «Татарские Мальдивы») и эта работа продолжается.

В ближайшее время появится автокемпинг в поселке Осиново, а также глэмпинги «Рахат», «Паруса», «Прибой» и «Компот». Сейчас в работе находится 10 проектов общей стоимостью полмиллиарда рублей.