Первые успехи «КАМАЗа» без Ахметзянова: есть ли у Хазова перспективы в Челнах

Прошло чуть больше месяца после смены главного тренера в футбольном «КАМАЗе». Под руководством нового наставника Антона Хазова у автозаводцев есть первые успехи. В чем Хазов превзошел бывшего «рулевого» автозаводцев Ильдара Азхметзянова и есть ли у него перспективы с челнинским клубом - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckamaz.ru

«КАМАЗ» на пятом месте в Первой лиге

По итогам 19 туров набережночелнинский «КАМАЗ» поднялся на одну позицию и идет на 5 месте с 30 очками в турнирной таблице Первой лиги. И это несмотря на то, что в начале октября в клубе поменялся главный тренер. На смену Ильдару Ахметзянову, ушедшему на повышение в РПЛ в «Оренбург» пришел Антон Хазов. Последний ранее занимал лишь должность ассистента и исполняющего обязанности главного тренера в ФК «Нижний Новгород». Так что самостоятельный опыт в качестве наставника команды ФНЛ в «КАМАЗе» для Хазова дебютный.

Из всех возможных вариантов, отвечающих требованиями челнинского клуба, в том числе и финансовых, Антон Хазов являлся самым оптимальным со всех сторон. Хазов старше Ахметзянова. Однако тренерскую деятельность оба начали почти одновременно. Но перспективы Ахметзянова привели его гораздо быстрее к первым самостоятельным тренерским успехам.

Что касается Хазова, то с момента его работы в Набережных Челнах прошло полтора месяца и уже можно сделать какие-то выводы относительно нового специалиста. Отметим, что турнирное положение «камазовцев» с того времени не сильно поменялось, но челнинцы смогли подняться на одну строчку вверх. В этом отношении пока дела у Хазова идут лучше чем у его коллеги в «Оренбурге» – Ахметзянова. Но и оренбургскую команду последний принял в куда более плачевном состоянии. На момент прихода Ахметзянова в «Оренбург» команда занимала 14 строчку в РПЛ.

Фото: fckamaz.ru

Под руководством Хазова «КАМАЗ» набирает ход

После смены главного тренера «КАМАЗ» провел ряд важных матчей в рамках Первой лиги и в Кубке России. В первом матче против дебютанта турнира и одного из лидеров костромского «Спартака» татарстанцы выстояли достойно, сыграв вничью (1:1). Отметим, что на тот момент в арсенале красно-белых было всего лишь одно поражение со старта чемпионата. Матч выдался боевым и гости могли отличится дважды, но первую возможность они упустили. Зато первый мяч в этой встрече был на счету автозаводцев. Правда хозяевам в концовке удалось реализовать штрафной.

Также «камазовцы» достойно выстояли против коллектива из первой тройки – московской «Родины, уступив с минимальным счетом (2:1). И уверенно обыграли красноярский «Енисей» (5:0) в Набережных Челнах. Отметим, это первая и крупная победа под руководством Антона Хазова и что еще очень важно - при местных болельщиках.

Кроме того, «камазовцам» удалось не вылететь из розыгрыша Кубка России. В матче пятого раунда челнинцы обыграли «Чайку» (3:1) из Песчанокопское. Понятно, что команда ростовской области в данный момент является аутсайдером лиги и идет на последнем 18 месте. Однако известно, как слабые команды иногда могут настраиваться на важные матчи с более сильными соперниками. Так что надо отдать должное Хазову за правильный настрой своих подопечных в этой встрече.

После этого в рамках чемпионата «КАМАЗ» провел еще два победных матча против «Чайки» (2:0) и «Волги» (3:2). А также сыграл вничью с прямым конкурентом - «Челябинском» (3:3), который идет следом за татарстанцами на 6 месте в таблице Первой лиги. Таким образом, под руководством Антона Хазова челнинская команда в шести встречах дважды сыграла вничью и по два раза уступила и одержала победы.

Довольно неплохой старт нового главного тренера, победы в нескольких матчах в том числе и против серьезных соперников и подъем вверх на одну позицию. Ближайшую встречу «КАМАЗу» предстоит провести против «СКА-Хабаровск», который также борется за попадание в первую пятерку, но пока идет на 10 месте и отстает от челнинцев на пять очков.

Фото: fcorenburg.ru

В Ахметзянова в «Оренбурге» верят как в тренера

Пока дела у челнинского клуба без Ильдара Ахметзянова идут весьма неплохо. Как впрочем и у Ахметзянова в РПЛ. Правда недавно вспыхнувший скандал с удалением 41-летнего специалиста в матче 15 тура с «Локомотивом» внес немного сумбура в работу дебютанта РПЛ. Напомним, в том матче наставника «Оренбурга» удалили за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника». После рассмотрения данного инцидента КДК РФС отстранил Ахметзянова на два матча. В в недавнем разговоре с «Матч-ТВ» наставник «Оренбурга» заявил, что не видит никаких проблем с тем, что пропустит два матча своей команды.

«Ко мне и к нашей команде есть определенное внимание в РПЛ, поэтому мне, наверное, надо вести себя даже скромнее, нежели мои коллеги из других клубов. На нашем домашнем стадионе четкий обзор с трибун, а сама арена компактная. Не вижу особых проблем с тем, что я временно не буду находиться на бровке. Мне нравится, как команда работает и реагирует на рабочий процесс, поэтому я с большим оптимизмом смотрю на всю оставшуюся часть сезона», – сказал Ахметзянов федеральному телеканалу.

При этом руководство клуба в действиях своего специалиста не увидело ничего предосудительного. На сторону Ахметзянова встал президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин, который рассказал, что с удивлением воспринял решение дисциплинарной комиссии.

«Безусловно, мы очень расстроились. Здесь речь не только о решении КДК РФС, но и о самой красной карточке, которую получил главный тренер. На мой взгляд, каких‑то действий, выходящих за рамки обычного поведения тренера, он не совершал. Тем более (действий), за которые можно дать красную карточку. Мы все знаем Ильдара — он достаточно спокойный человек. Более того, не так давно он провел кубковый матч с прикрепленным микрофоном, так что можно было слышать, как он ведет диалоги с коллегами. Оскорбительное поведение для него совершенно нехарактерно. Вот и в данном эпизоде сложно говорить, что он вел себя чрезмерно эмоционально», - пояснил Волженкин «Матч-ТВ».

Несмотря на свое визуальное спокойствие Ахметзянов ранее уже получал желтую карточку от арбитров РПЛ в кубковой встрече против «Краснодара». А может быть просто у арбитров триггер на «спокойные» и аргументированные претензии в их адрес? Со слов президента клуба руководство считает, что выводы делать пока рано, и они видят позитивные изменения в команде под руководством нового специалиста.

«Какие‑то итоги будем подводить позже, но команда точно стала играть в другой футбол, в нашей игре появилось больше баланса. Понятно, что ребята еще привыкают к требованиям нового тренера. Главное – мы верим в него. И результат, думаю, придет», - приводит слова Волженкина «Матч-ТВ».

Под началом Ильдара Ахметзянова «Оренбург» сыграл шесть матчей в рамках РПЛ и Кубка России. В чемпионате «оренбуржцы» два раза уступили, по одному разу выиграли и сыграли вничью. В двух кубковых встречах «газовики» также уступили. По итогам 15 туров в РПЛ «Оренбург» по-прежнему занимает 14 место с 11 очками.