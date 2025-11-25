Первые участники Всероссийской студенческой весны прибыли в Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые делегаты XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прибыли сегодня утром в Казань. Встречающих и участников ожидала церемония встречи с флагом Татарстана и традиционным татарским приветствием «Рэхим итегез!».

На привокзальной площади делегации из Ленинградской, Мурманской, Псковской, Тверской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга встречали волонтеры и организаторы. Впереди их ждет пять насыщенных фестивальных дней, конкурсные испытания и новые знакомства.

Тимур Саитов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня у нас основной день прибытия, в Казань приезжает порядка шестисот участников. Особенно приятно осознавать, что нам доверили такую ответственность. Все они приезжают сюда, чтобы познакомиться друг с другом. Все-таки участие в фестивале – это не про победу, это про диалог, это про коммуникацию», – рассказал администратор логистики фестиваля Тимур Саитов.

Среди тех, кто только начинает свой путь на «Студвесне», – Ростислав Диденко из Петрозаводского государственного университета.

«Я в Казани впервые, и сразу такой масштаб! Мы представляем театр малых форм "Проспект". На всероссийский этап попали с гран-при, что для нас большая удача. Но для меня даже не столько победа важна, сколько наслаждение от чести участвовать в таком конкурсе, познакомиться с другими ребятами и, конечно, съесть много чак-чака!» – поделился эмоциями участник.

А для Камиллы Егоровой из Удмуртии «Студвесна» – уже привычное, но оттого не менее волнующее событие.

«Мы ждем его каждый год! Прошли вузовский и региональный этапы и невероятно рады быть здесь, в Казани, несмотря на то, что фестиваль в этом году перенесли с весны на ноябрь»,– уточнила Камилла.

Главный старт фестиваля запланирован на сегодняшний вечер. В 20:00 в «Баскет-Холле» начнется грандиозная церемония открытия, которая объединит более 2000 студентов из 82 регионов России. Зрителей ждет парад делегаций из всех федеральных округов и концерт с уникальными номерами.

Для тех, кто не смог попасть на трибуны «Баскет-Холла», будет доступна прямая трансляция в VK Видео и официальном сообществе фестиваля «ВКонтакте».

Впереди у участников два дня конкурсных испытаний, а 28 ноября на церемонии закрытия назовут имена лучших из лучших.

Столица Татарстана в четвертый раз принимает главный творческий форум студенческой молодежи России. Фестиваль, который пройдет с 25 по 29 ноября, соберет более 2000 участников из 82 регионов страны. Мероприятие посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, его слоган – «Весна Победы».