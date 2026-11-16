Первые старты нового сезона «Игр долголетия» в Казани пройдут в конце ноября

Первые старты нового сезона «Игр долголетия» в столице Татарстана состоятся 28–29 ноября – участники встретятся за шахматными досками. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель городского Комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Докладчик подчеркнул, что в новом сезоне программа спартакиады включает уже тринадцать направлений: шахматы, шашки, плавание, лыжные гонки, северная ходьба, дартс, мини-волейбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, а также направление «активные болельщики». В этом году впервые в программу включены городошный спорт и бочча.

«Расширяется география проведения соревнований. В этом сезоне к двадцати спортивным объектам присоединятся новые площадки, в том числе молодежные центры. Наша задача – сделать спартакиаду доступнее, создать больше возможностей для занятий спортом», – добавил Гарипов.