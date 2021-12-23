Первые соревнования на новой лыжно-биатлонной базе в Мирном пройдут в феврале 2022 года

Последние приготовления проходит новая лыжно-биатлонная база в поселке Мирный. Сейчас объект уже готов, в феврале там проведут соревнования Всероссийской Спартакиады для людей с ОВЗ. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«В текущем году мы сдали этот объект. Мы его строили к зимним играм Спецолимпиады, но их перенесли на 2023 год, а сейчас мы готовим его к соревнованиям Всероссийской Спартакиады в феврале», — отметил министр.

Он подчеркнул, что база будет нагружаться мероприятиями в том числе и в летнее время, так как там оборудована роллерная трасса. При этом объект может использоваться как для подготовки профессиональных спортсменов, так и простым населением.