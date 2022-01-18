Первые случаи «омикрона» выявлены в Омской области

В Омской области подтвердились первые случаи заражения омикрон-штаммом Covid-19. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, заболели 13 человек.

«По состоянию на 18.01.2022 в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции „омикрон“», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом среди пациентов есть и те, кто заразился за пределами региона, и те, кто заболел не выезжая из него. Так, один человек привез вирус из Казахстана, еще один — из Ханты-Мансийского автономного округа.

«В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей. Заболевшие изолированы, заболевание протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести, все контактные обследованы», — заявили в Управлении Роспотребнадзора по области.

В пресс-службе заявили, что в регионе развернуто 2 288 коек для Covid-больных, при необходимости можно развернуть еще 1735. При этом в настоящее время 40% от действующего числа свободны. В медучреждениях создан запас необходимых лекарств, дезрастворов и СИЗ.

За прошедшие сутки в области выявлен 281 случай коронавируса, в общей сложности с начала пандемии заболели 134 384 человека.