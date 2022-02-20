Первые случаи Covid-19 выявили у беженцев из Донбасса в Ростовской области

Единичные случаи коронавирусной инфекции зафиксировали у беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона, передает РИА Новости.

Уточняется, что подготовлены обсерваторы, людей с тяжелым течением болезни разместят в ковидных госпиталях.

«Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, у находящихся в ПВР граждан пока установлены единичные случаи подтвержденной коронавирусной инфекции. Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона, уточнил Евгений Ковалев», — передает пресс-служба.

Кроме того, министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев доложил, что медики осмотрели находящихся в ПВР людей, выявляя больных с хроническими заболеваниями. В стационары доставили тех, кому потребовалась госпитализация.