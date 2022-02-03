Первые симптомы «омикрона» могут появиться через два дня после контакта с больным

Самыми ранними проявлениями заражения омикрон-штаммом являются першение в горле, усталость, боль в пояснице, чихание, ночная потливость и ломота в теле. Результаты исследования врачей из трех стран (США, ЮАР и Великобритании) публикует газета Express.

По словам авторов исследования, симптомы могут появиться уже через два дня после контакта с больным. К первым проявлениям болезни отнесли и головную боль.

По словам врачей, признаки коронавируса иногда могут дать о себе знать гораздо позже. В некоторых случаях между заражением и явными симптомов проходит до 14 дней, передает РИА Новости.